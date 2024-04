Matura 2024. Nauczyciele się wygadali?! Mówią o lekturach na maturze z polskiego 2024

Matura 2024: harmonogram matur CKE

Wielkimi krokami zbliża się matura 2024. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała harmonogram matur 2024. Ale jeszcze przed maturą 2024 uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. W 2024 r. właściwa matura będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE. Wymagania egzaminacyjne są zawężone w stosunku do wymagań podstawy programowej.

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Matura 2024. Co może pojawić się na maturze 2024. Nauczyciele się wygadali?!

Do matury 2024 zostało już naprawdę niewiele czasu. Niektórzy maturzyści przestali już powtarzać materiał, ponieważ - jak twierdzą - to, czego się nauczyli w ostatnich miesiącach musi im wystarczyć. - Teraz już niczego nie jestem w stanie przyswoić - mówi jedna z uczennic. Dziennikarz Radia Eska postanowił porozmawiać także z nauczycielami z bydgoskich szkół o tym, co ich zdaniem warto przypomnieć i jak przygotować się do matury na ostatniej prostej.

- Ostatnie powtórki, ale trzeba pamiętać o odpoczynku. Nie ma co się przemęczać na ostatnią chwilę. Człowiek przygotowuje się do matury przez cztery lata w liceum, ale wcześniej też. Większość powinna być już opanowana, teraz już tylko ostatnie szlify i odpoczynek - podpowiada Dominika Pietrzak, polonistka z V LO. - Trudno wyrokować, co może być. Intuicja podpowiada mi, że „Pan Tadeusz”, „Lalka”, „Wesele”, „Dziady” część III, ale lista lektur jest długa, więc trudno strzelać – dodaje.

Matura z matematyki w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi