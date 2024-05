Matura 2024 opóźniona! Aktualny harmonogram CKE. Maturzysto, nie przegap swojego egzaminu!

Lada moment rozpocznie się tegoroczna matura. Jest jeszcze czas na powtórzenie materiału. Matura zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów jako kryterium w procesie rekrutacji. Dla osób, które planują studia, pozytywny wynik z matury jest więc bardzo ważny.

Matura to także spore wyzwanie organizacyjne dla szkół. Arkusze maturalne CKE są sprawdzane przez nauczycieli, którze mają odpowiednie kwalifikacje. Doskonale zdają sobie z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. - Najtrudniejsze jest to, że się ważą losy ludzkie, bo od ilości punktów zależy przyszłość drugiego człowieka i jest to bardzo odpowiedzialne i trzeba to robić solidnie - zdradziła nam jedna z nauczycielek.

Matura 2024 rozpocznie się z poślizgiem. Aktualny harmonogram

Matura 2024 zacznie się z niewielkim poślizgiem, czyli nie tak jak w poprzednich latach, czyli 4 maja, ale trzy dni później, czyli we wtorek 7 maja. Wtedy to zostanie przeprowadzony pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, matura 2024 zostanie przeprowadzona w dniach od 7 do 25 maja.

Wszyscy maturzyści są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu maturalnego z części pisemnej z języka polskiego, matematyki i języka obcego (najczęściej jest to język angielski). Ponadto, muszą oni również przystąpić do części ustnej egzaminu z języka polskiego oraz wybranego języka obcego. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

