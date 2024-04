Matura 2024. A co, jeśli nie zdam matury ustnej? Czy można mieć poprawkę?

Matura zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów – głównie na poziomie rozszerzonym – jako kryterium w procesie rekrutacji. Dla osób, które planują studia, pozytywny wynik z matury jest bardzo ważny. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu w części pisemnej z j. polskiego, matematyki oraz języka obcego (uczniowie najczęściej wybierają j. angielski). Maturzysta musi też przystąpić do egzaminu w części ustnej z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Matura 2024 zostanie przeprowadzona w dniach od 7 do 25 maja. Pełny harmonogram znajdziecie w tym artykule: Matura 2024: harmonogram matur. Terminy matur 2024 [CKE TERMINY PRZEDMIOTY MATURA 2024]. Egzaminy w części ustnej odbędą się w dniach od 11 maja do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

Matura 2024 ustna z języka polskiego i języka angielskiego. Kiedy poprawka?

A co, jeśli nie uda się zdać matury ustnej? Czy można mieć poprawkę? - to pytanie zadają sobie tegoroczni maturzyści. Uspokajamy. Maturę można poprawić zarówno w części pisemnej jak i ustnej. - Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych ponownie – zarówno w części ustnej, jak i pisemnej - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Jeśli chodzi o organizację egzaminu poprawkowego, to sporo zależy od tego, ile przedmiotów obowiązków nie zaliczyliśmy. Szczegóły znajdziemy w informatorze maturalnym. - Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej - podkreśla w komunikacie CKE. W takiej sytuacji, w przypadku matury ustnej z języka polskiego i języka obcego, egzamin poprawkowy odbywa się 21 sierpnia 2024 roku.

Matura 2024. Jak napisać rozprawkę? Przykłady wypracowania od CKE