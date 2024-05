Przeciszów. 5-latka potrącił samochód. Wypadek na Krakowskiej

5-latek to ofiara wypadku na ul. Krakowskiej w Przeciszowie, przez którą przebiega droga krajowa nr 44 - informuje oswiecim.naszemiasto.pl. Do potrącenia dziecka przez samochód doszło we wtorek, 30 kwietnia, przed godz. 18.40, kiedy to o zdarzeniu zostały poinformowane służby ratownicze.

Według wstępnych informacji policji mały obywatel Czech przyjechał do znajdującego się w Przeciszowie parku rozrywki z rodzicami, ale w czasie zabawy zgubił się i został bez opieki. Chłopiec wszedł na jezdnię, prosto pod koła osobowego peugeota, który prowadził obywatel Holandii. 5-latek trafił do szpitala karetką pogotowia, ale z obrażeniami ciała niezagrażającymi życiu. Dalsza część tekstu poniżej.

