Tuż przed godziną 13 w malutkiej miejscowości Stara Pułapina w powiecie grodziskim rozegrał się dramat. Doszło tam do przerażającego wypadku drogowego. Według zgłoszenia, które wpłynęło na policję, w przydrożne drzewo uderzyło auto i dachowało. Wewnątrz pojazdu znajdowała się zakleszczona osoba. Był to około 50-letni mężczyzna.

Tragiczny wypadek na prostej drodze. Nie żyje niepełnosprawny mężczyzna

Na miejscu w ciągu kilku minut pojawiły się służby. Policjanci zablokowali ruch, a strażacy przystąpili do wydobycia poszkodowanego z auta. Kiedy im się to udało przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego.

− Po dojeździe okazało się, że wewnątrz auta znajduje się nieprzytomna osoba. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymany został ruch. Następnie poszkodowana osoba została wydobyta z pojazdu i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego − tłumaczył asp. Krzysztof Stefaniak z grodziskiej straży pożarnej w rozmowie z portalem „tvn24.pl”.

Niestety pomimo długiej reanimacji nie udało się uratować jego życia. Mężczyzna zmarł.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.

