Wielka łapanka na kierowców, kilkaset kontroli. Grudniowa akcja „Bezpieczne Przewozy” w Warszawie

2025-12-28

Stołeczna policja podsumowała grudniową akcję „Bezpieczne Przewozy”. W ciągu kilku dni funkcjonariusze skontrolowali setki pojazdów, nałożyli 164 mandaty na łączną kwotę blisko 20 tysięcy złotych i zatrzymali 9 praw jazdy. Akcja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i skierowana była do kierowców świadczących usługi przewozu osób.

W ramach akcji "Bezpieczne Przewozy" policjanci skontrolowali aż 822 pojazdy. Wśród skontrolowanych osób aż 8 nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami. To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze nałożyli na kierujących łącznie 164 mandaty karne na kwotę blisko 20 tysięcy złotych. Ponadto, zatrzymano 9 praw jazdy i 54 dowody rejestracyjne.

Jak informuje podkom. Jacek Wiśniewski z KSP, działania te były prowadzone w trosce o bezpieczeństwo podróżujących, korzystających z usług przewozu osób.

Nielegalni kierowcy i osoby poszukiwane wpadły podczas akcji "Bezpieczne Przewozy"

Grudniowa akcja "Bezpieczne Przewozy" ujawniła również inne nieprawidłowości. Okazało się, że 6 kierujących przebywało na terenie Polski nielegalnie, a 3 było poszukiwanych przez organy ścigania.

W działaniach, które miały miejsce w dniach 12-22 grudnia, brali udział funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KSP, wszystkich komend rejonowych, a także Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego. Jak zapowiadają przedstawiciele policji, akcje tego typu będą kontynuowane.

