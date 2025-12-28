Zatory: Koszmarny wypadek! Nie żyje pieszy potrącony przez auto

Mateusz Kobyłka
2025-12-28 14:34

W Zatorach doszło do tragicznego wypadku, w którym pieszy został śmiertelnie potrącony przez samochód. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorach apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza po zmroku, i przypominają o konieczności noszenia elementów odblaskowych. –Bądźmy widoczni – dbajmy o swoje życie i zdrowie – alarmują strażacy.

Śmiertelne potrącenie pieszego w Zatorach. Interweniowały liczne służby

Do zdarzenia doszło w sobotę, 27 grudnia o godzinie 16.40 na ulicy Zatorskiej w Zatorach (pow. pułtuski). Jak informuje OSP Zatory w swoim komunikacie, w wyniku potrącenia pieszy poniósł śmierć na miejscu. Na miejsce wypadku przyjechały liczne służby ratunkowe. Jak podajądruhowie, w akcji brały udział jednostki z JRG Pułtusk, OSP Zatory, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz policja. Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. 

W związku z tragicznym wypadkiem, strażacy z OSP Zatory wystosowali apel do wszystkich pieszych. Jak podkreślają, w panujących warunkach atmosferycznych, zwłaszcza po zmroku, widoczność jest znacznie ograniczona. Noszenie elementów odblaskowych znacząco zwiększa bezpieczeństwo i pozwala kierowcom na wcześniejsze zauważenie pieszego na drodze.

Śmiertelny wypadek w Sieprawiu

„W panujących warunkach, zwłaszcza po zmroku, pamiętajmy o noszeniu elementów odblaskowych. Bądźmy widoczni – dbajmy o swoje życie i zdrowie” – czytamy w komunikacie OSP Zatory.

Elementy odblaskowe, takie jak kamizelki, opaski czy breloczki, są niewielkim wydatkiem, który może uratować życie. Warto pamiętać o ich noszeniu nie tylko poza terenem zabudowanym, ale również w miastach i wsiach, gdzie oświetlenie uliczne bywa niewystarczające.

