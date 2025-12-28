Pomylił obwodnicę z pasem startowym. Pędził bmw 252 km/h. Tłumaczenie kierowcy zaskakuje

Policjanci z mławskiej drogówki zatrzymali kierowcę BMW, który rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość. Pomiar wykazał 252 km/h na odcinku, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 120 km/h.

Za kierownicą siedział mieszkaniec Sopotu. Mężczyzna nie próbował ukrywać powodu swojej brawurowej jazdy. Jak wyjaśnił funkcjonariuszom, obawiał się, że spóźni się na samolot.

Policjanci nie mieli jednak wątpliwości – nawet presja czasu nie usprawiedliwia tak skrajnego łamania przepisów. „Droga publiczna nie jest pasem startowym, a obowiązujące limity prędkości mają chronić życie i zdrowie wszystkich uczestników ruchu” – podkreślają policjanci z Mławy.

Surowa kara dla pirata drogowego. 5000 zł to dopiero początek

Za przekroczenie prędkości kierowca został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł oraz 15 punktami karnymi.

Policjanci przypominają: celem każdej podróży jest bezpieczne dotarcie na miejsce, a nie wyścig z czasem. – Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie przepisów – dodają funkcjonariusze.

Policja przypomina, że przekroczenie prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Zbyt szybka jazda zmniejsza szansę na odpowiednią reakcję w przypadku nagłego zagrożenia na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas.