Pomylił obwodnicę z pasem startowym. Pędził bmw 252 km/h. Tłumaczenie kierowcy zaskakuje

Mateusz Kobyłka
2025-12-28 12:14

Na obwodnicy Strzegowa policjanci zatrzymali kierowcę BMW, który pędził z prędkością aż 252 km/h. Mężczyzna tłumaczył mundurowym, że tak bardzo spieszył się na samolot. Pirat drogowy za swój wyczyn został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł i 15 punktami karnymi. Policja przypomina, że droga publiczna to nie pas startowy, a przy takiej prędkości margines błędu praktycznie nie istnieje.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Policjanci z mławskiej drogówki zatrzymali kierowcę BMW, który rażąco przekroczył dopuszczalną prędkość. Pomiar wykazał 252 km/h na odcinku, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 120 km/h.

Za kierownicą siedział mieszkaniec Sopotu. Mężczyzna nie próbował ukrywać powodu swojej brawurowej jazdy. Jak wyjaśnił funkcjonariuszom, obawiał się, że spóźni się na samolot.

Policjanci nie mieli jednak wątpliwości – nawet presja czasu nie usprawiedliwia tak skrajnego łamania przepisów. „Droga publiczna nie jest pasem startowym, a obowiązujące limity prędkości mają chronić życie i zdrowie wszystkich uczestników ruchu” – podkreślają policjanci z Mławy.

Olaf pędził mercedesem, Ania zginęła

Surowa kara dla pirata drogowego. 5000 zł to dopiero początek

Za przekroczenie prędkości kierowca został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł oraz 15 punktami karnymi.

Policjanci przypominają: celem każdej podróży jest bezpieczne dotarcie na miejsce, a nie wyścig z czasem. – Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie przepisów – dodają funkcjonariusze.

Policja przypomina, że przekroczenie prędkości jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Zbyt szybka jazda zmniejsza szansę na odpowiednią reakcję w przypadku nagłego zagrożenia na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas.

