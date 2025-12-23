Auto warte fortunę wpadło do rzeki. Akcja ratunkowa trwała dwa dni!

Chwile grozy nad Narwią. Elektryczny mercedes wpadł do rzeki

Do niecodziennego i groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w sobotę (20 grudnia) w Pułtusku, w rejonie mostu Wyszkowskiego. Elektryczny Mercedes EQS stoczył się ze skarpy i wpadł wprost do rzeki Narew. Zgłoszenie do służb wpłynęło o godz. 17:08.

Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej z łodzią oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy zastali właściciela pojazdu na brzegu oraz samochód, który dryfował w nurcie Narwi. Jak się okazało, kierowca zdążył opuścić pojazd, zanim ten wpadł do wody. W aucie nikogo więcej nie było.

Jak doszło do wypadku?

Według wstępnych ustaleń samochód prawdopodobnie nie został odpowiednio zabezpieczony na brzegu. Najpewniej nie zaciągnięto hamulca ręcznego, przez co mercedes sam ruszył i zsunął się do rzeki.

Sytuację znacznie utrudniały warunki atmosferyczne − zapadająca ciemność, mgła i silny nurt Narwi. Auto zostało porwane przez wodę i przemieściło się w dół rzeki na dystansie przekraczającym kilometr. Strażakom udało się je zlokalizować i zabezpieczyć liną przywiązaną do drzewa na brzegu. Ze względu na zagrożenie akcję wydobycia przełożono na niedzielny poranek.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa w akcji

W niedzielę (21 grudnia) do działań wkroczyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Warszawa 5”. − Działania polegały na podniesieniu pojazdu przy użyciu irodyn zamkniętych oraz elektrycznej pompy zanurzeniowej − przekazała Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy. Z powodu trudno dostępnego miejsca konieczne było odholowanie auta na odcinku około 500 metrów.

Akcja trwała od godziny 9 do 13:30 i zakończyła się sukcesem. Z Narwi wydobyto luksusowego Mercedesa EQS, którego wartość szacowana jest na blisko 300 tys. zł. Najważniejsze: w całym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Poszukiwania młodej kobiety i jej synka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.