Dramatyczny weekend. Pożar pochłonął życie mieszkańca. Strażacy ujawnili makabryczne znalezisko

Jak relacjonują strażacy z OSP KSRG Sadowne, w sobotę, 27 grudnia, zostali zadysponowani do pożaru budynku mieszkalnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zabezpieczyli teren i przystąpili do gaszenia ognia. – Nasze działania po dojeździe polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawieniu 2 linii gaśniczych w celu lokalizacji pożaru – informują strażacy.

W trakcie akcji gaśniczej, w budynku ujawniono zwłoki. To mieszkaniec domu. Działania strażaków, wspólnie z przybyłymi jednostkami, skupiły się również na pracach rozbiórkowych. Na miejscu obecne były liczne służby, w tym: JRG Węgrów KP PSP Węgrów, OSP Sokółka, ZRM, Policja, Pogotowie Energetyczne oraz prokurator.

Pożar sadzy w Ocięte i usuwanie drzewa w Płatkownicy

Tego samego dnia, po powrocie do koszar, zastęp został zadysponowany do miejscowości Ocięte, gdzie doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wygasili piec i ugasili pożar w przewodzie, usuwając nadmiar palącej się sadzy przy użyciu zestawu kominiarskiego. Dodatkowo, sprawdzili pomieszczenia w budynku kamerą termowizyjną oraz detektorem wielogazowym, aby wykluczyć obecność tlenku węgla w mieszkaniu.

Kolejnego dnia, 28 grudnia 2025 roku o godzinie 7:30, strażacy z OSP KSRG Sadowne interweniowali w miejscowości Płatkownica, gdzie powalone drzewo blokowało przejazd na drodze krajowej nr 50. Po dotarciu na miejsce, zabezpieczyli teren i usunęli przeszkodę, udrażniając przejazd.