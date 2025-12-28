Wypadek i pożar w Rzy. Opel z rodziną w rowie stanął w płomieniach

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-28 10:26

W miejscowości Rzy pod Płońskiem doszło do dramatycznego zdarzenia drogowego. W piątek (26 grudnia) opel z rodziną z powiatu ciechanowskiego wpadł do rowu i stanął w płomieniach. Strażacy ruszyli na ratunek.

Wypadek i pożar w Rzy. Opel z rodziną w rowie stanął w płomieniach

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Wypadek i pożar w Rzy. Opel z rodziną w rowie stanął w płomieniach

Kobieta kierująca oplem, podróżowała z rodziną w kierunku Nowego Miasta w powiecie płońskim. Jak ustalili policjanci, na łuku drogi nie zachowała szczególnej ostrożności i nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych. W rezultacie, pojazd zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w skarpę. Wtedy doszło do samozapłonu.

Sytuacja była bardzo groźna, ponieważ samochód stanął w płomieniach. Na szczęście, wszyscy podróżujący zdołali opuścić pojazd przed rozprzestrzenieniem się ognia. Na miejsce zdarzenia szybko przybyły służby ratunkowe, które ugasiły pożar. – Na szczęście żadna z podróżujących osób nie odniosła obrażeń – przekazali policjanci z Płońska.

Strażacy walczyli z pożarem śmieciarki. Tego nie było w scenariuszu ćwiczeń!
Tragiczny wypadek w Boże Narodzenie na Woli
12 zdjęć

Polecany artykuł:

Dramat w wigilijny wieczór. Na miejscu LPR, straż i ratownicy. Chodziło o 3-let…

W środę, 24 grudnia krótko przed północą na al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie doszło do poważnego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak udało się nam ustalić, jedna z pasażerek była reanimowana. Niestety, jej życia nie udało się uratować.

W Toyocie zakleszczone zostały dwie pasażerki. Strażacy, wykorzystując narzędzia hydrauliczne, wydobyli ranną 31-latkę oraz 66-latkę, która nie wykazywała funkcji życiowych. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie zmarła tej samej nocy w wyniku odniesionych obrażeń.

Do szpitala trafił także 62-letni kierowca Toyoty oraz 31-letnia pasażerka. Jak ustalono, kierowca Toyoty był trzeźwy.

Jak podają dziennikarze, kierujący Mercedesem próbował uciec z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany przez świadków i przekazany policji. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie 22-latka.

Do tragicznego zdarzenia doszło na al. Prymasa Tysiąclecia na warszawskiej Woli, przed wjazdem do tunelu. Dwa samochody osobowe zderzyły się z ogromną siłą i zostały całkowicie rozbite. Informacja o wypadku dotarła do służb ratunkowych o godz. 23:54. Więcej przeczytasz TUTAJ.

Tragiczny wypadek w Boże Narodzenie na Woli
12 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PŁOŃSK