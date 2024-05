Prezenty na Dzień Mamy, z których ucieszy się każda mamusia

Obdaruj mamę miłością i podaruj jej coś, co będzie cenną pamiątką na zawsze

Kosmetyczne podarunki to obok kwiatów, czekoladek oraz własnoręcznie wykonanych upominków, jedne z najchętniej wybieranych form podziękowania Mamom w dniu ich święta. W ofercie perfumerii Sephora z tej okazji czeka wiele pomysłów na to, by wyrazić swoje podziękowania i sprawić, że każda Mama poczuje się doceniona.

Odkryj ofertę niezwykłych produktów z rabatem -30%

W pełnych kwiatowych dekoracji z okazji Dnia Mamy perfumeriach Sephora i na sephora.pl aż do 27 maja czeka mnóstwo pomysłów na wymarzony prezenta w specjalnej cenie – z rabatem -30%. Wybierz jeden z bestsellerowch zapachów, który będzie przypominał Mamie o Tobie każdego dnia, postaw na makijażowi hit, który urozmaici jej look, lub zestaw do pielęgnacji, który pozwoli Mamie na chwilę relaksu.

W perfumeriach stacjonarnych Sephora klienci programu lojalnościowego UNLIMITED otrzymają też do zakupów piękne, limitowane upominki: torbę, kosmetyczkę lub apaszkę. Szczegóły promocji u konsultantów Sephora.

Prezent niespodzianka - karta podarunkowa

Doskonałą propozycją dla tych z Mam, które cenią sobie swobodę wyboru, będzie karta podarunkowa Sephora. To zawsze trafiony prezent! Możesz wybrać kartę w formie fizycznej, jak i elektronicznej – obie zrealizować można w perfumeriach stacjonarnych oraz on-line. Kwota doładowania już od 50 zł. Ta opcja pozwoli twojej Mamie oddać się w podróż po kosmetycznych nowościach i bestsellerach marek z całego świata!

A może lekcja makijażu?

Odkryj ofertę usług, które dostępne są w stacjonarnych perfumeriach Sephora. Dzień Mamy to przecież doskonała okazja do tego, by podarować Mamie niezwykłe doświadczenie – lekcję makijażu z ekspertem Sephora lub spotkanie, podczas którego makijażysta wykona pełen makijaż odkrywając nowe oblicze Twojej Mamy i sprawiając, że poczuje się naprawdę wyjątkowo. Możecie też zapisać się wspólnie na spotkanie, podczas którego eksperci Sephora podzielą się swoją wiedzą, zdradzą techniki i wskazówki, z których skorzystacie każdego dnia. Informacje na temat usług i zapisów znajdziesz na sephora.pl

W sobotę 25 maja w warszawskim Westfield Arkadia można będzie wziąć udział w specjalnych, bezpłatnych lekcjach makijażu dla mamy i córki: soft glow, a także spersonalizować okazjonalną torbę lub kosmetyczkę kwiatami i wyjątkowymi słowami... Wspólne chwile uwiecznicie w bajowej strefie pełnej kwiatów, wykreowanej przez SEPHORA.

Jeszcze więcej pomysłów i inspiracji kosmetycznych oraz wyszukiwarkę prezentów dla Mamy znajdziesz na sephora.pl oraz u konsultantów w każdej perfumerii Sephora.

i Autor: materiał prasowy Sephora

