Pielęgnacja skóry głowy – dlaczego warto i jak to działa?

Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że zanieczyszczenia, martwy naskórek czy pozostałości po kosmetykach, które zalegają na skórze głowy, wpływają na kondycję włosów. Natomiast prawda jest taka, że zdrowy, dobrze oczyszczony skalp ma ogromny wpływ na kondycję pasm – a żeby to osiągnąć potrzebujemy odpowiednio dobranej do naszych potrzeb pielęgnacji.

– Skalp jako jeden z niewielu obszarów naszego ciała jest licznie zagęszczony gruczołami łojowymi, których prawidłowe funkcjonowanie zapewnia ochronę przed przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi. Jeśli występują pewne nieprawidłowości, istnieje ryzyko jego przesuszenia i podrażnienia lub nadmiernego przetłuszczania. Skóra może wtedy swędzieć, łuszczyć się lub mieć zapchane ujścia mieszków włosów, spowodowane nadmierną produkcją łoju. Oczywiście może to ulegać zmianie w różnym wieku i warunkach, zatem powinniśmy sięgać po produkty, odpowiadające naszym aktualnym potrzebom – mówi Jolanta Langer, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju Vis Plantis.

Akcja aktywacja – o składnikach aktywnych

Główną rolę w pielęgnacji skóry głowy odgrywają odpowiednio dobrane składniki aktywne. Wśród nich wyróżniamy m.in. kwas glikolowy oraz inne kwasy AHA, w tym substancje pochodzenia naturalnego (np. z owoców). Odpowiadają one za usuwanie nadmiaru sebum i rozpuszczają martwy naskórek. Działanie wzmacniające cebulki włosów wykazuje natomiast biotyna oraz ekstrakty roślinne tj. palma sabałowa, kozieradka, skrzyp polny lub czarna rzepa. Ponadto, jeśli zmagamy się z podrażnieniami skóry głowy, warto sięgnąć po produkty zawierające pantenol lub alantoninę. Ratunkiem dla skalpu będą także adaptogeny, czyli składniki pochodzenia roślinnego, przywracające naturalną równowagę organizmu. Z uwagi na działanie antyoksydacyjne i nawilżające doskonale sprawdzają się w pielęgnacji skóry głowy. Podobnie, działanie nawilżające wykazują produkty bogate w aloes, betainę oraz mocznik. Oprócz tego, pozytywny wpływ na mikrobiom skalpu ma stosowanie piroktonu olaminy, który redukuje rozwój drożdżaków powodujących świąd i dyskomfort.

Nadaj FLOW swoim włosom – zacznij od skóry głowy!

Odpowiednia pielęgnacja skóry głowy niewątpliwie odwdzięczy nam się piękniejszym wyglądem włosów, zatem kluczowe jest jej właściwe oczyszczanie szamponem dobrze dopasowanym do naszych potrzeb. Częstotliwość mycia powinna zależeć od stanu skóry głowy. W przypadku skóry z tendencją do przetłuszczania, zalecane są produkty nadające się do częstego mycia, usuwające nadmiar sebum. Natomiast, gdy skóra jest sucha, najlepiej myć ją maksymalnie 1-2 razy w tygodniu.

– Dobrą praktyką jest stosowanie raz na jakiś czas np. 1-2 razy na 2 tygodnie szamponów peelingujących z niewielkimi drobinkami, które pomogą usunąć z włosów wszelkie zanieczyszczenia. To samo dotyczy głębszego oczyszczania przy użyciu peelingu trychologicznego, który w przypadku skóry przetłuszczającej się powinien być zastosowany 1-2 razy w tygodniu, a w przypadku skóry suchej 1-2 razy na 2 tygodnie. Taki rytuał pielęgnacyjny sprawi, że włosy będą bardziej sypkie, puszyste i uniesione u nasady – komentuje Jolanta Langer.

Oprócz peelingu, który doskonale oczyści skalp z nadmiaru sebum, nagromadzonego martwego naskórka i pozostałości po innych produktach, ciekawym sposobem na pielęgnację skóry głowy jest stosowanie specjalnie do tego przeznaczonych maseczek np. z zieloną glinką lub nakładanie odpowiednich preparatów nawilżających takich jak m.in. booster do skóry głowy. Zawiera on składniki nawilżające, wzmacniające oraz ochronne, które przyczyniają się do poprawy kondycji i elastyczność skóry głowy.

Wszystkie kosmetyki takie jak peeling trychologiczny, oczyszczająca maska z glinką redukującą sebum, wzmacniający booster do skóry głowy, a także peelingujący szampon przedłużający świeżość włosów, znaleźć można w ofercie so!flow by Vis Plantis. Wybrane produkty dostępne są również w sieci drogerii Rossmann, Hebe i Super-Pharm.

