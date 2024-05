Czas na peeling. Dlaczego warto polubić się ze złuszczaniem skóry?

Kwasy AHA i BHA w kosmetykach

Kwasy w branży kosmetycznej dzieli się na trzy grupy:

alfa-hydroksykwasy (AHA) - to najbardziej popularna grupa kwasów. Zalicza się do nich między innymi: kwas glikolowy, migdałowy, cytrynowy, mlekowy. W dużym skrócie kwasy AHA to struktury o małych cząsteczkach i działaniu na powierzchni skóry. Rozpuszczają się w wodzie, ale nie rozpuszczają się w tłuszczach. Doskonale złuszczają skórę, oczyszczają pory, ujednolicają koloryt cery i redukują przebarwienia. Co ważne, im niższa procentowa zawartość tych kwasów w kosmetyku tym posiada on silniejsze działanie nawilżające, z kolei, im wyższa tym lepsze działanie złuszczające.

beta-hydroksykwasy (BHA) - tego rodzaju kwasy dedykowane są przede wszystkim do skóry tłustej, problematycznej, łojotokowej i mieszanej. Kwasy BHA to między innymi kwas salicylowy, który rewelacyjnie redukuje nadmierny łojotok oraz zaskórniki.

poli-hydroksykwasy (PHA) - ta grupa kwasów doskonale sprawdzi się u posiadaczy er wrażliwych, naczynkowych, skłonnych do podrażnień. Są one stosowane przede wszystkim w kosmetykach złuszczających, przeciwtrądzikowych i przeciw przebarwieniom.

Peeling kwasowy - wszystko, co musisz wiedzieć

Peeling kwasowy zalicza się do grupy peelingów chemicznych, w przeciwieństwie do najbardziej znanych peelingów mechanicznych nie posiada on złuszczających drobin. Zawarte w peelingu kwasowym kwasy poprzez rozpuszczanie warstwy scalającej komórki naskórka sprawiają, że ciasno zbite komórki się rozsuwają, co z kolie powoduje ich złuszczanie. Wiele osób boi się używać tego rodzaju peelingu właśnie z powodu kwasów, jednak nie ma powodu do niepokoju, dobrze dobrany kosmetyk nie zrobi nam krzywdy i mogą go stosować osoby z każdym rodzajem skóry. Istnieje jednak kilka przeciwwskazań do wykonania tego rodzaju zabiegów. Są to:

ciąża i karmienie piersią,

otwarte rany,

alergie skórne,

choroby autoimmunologiczne związane ze skórą,

aktywna opryszczka,

czas do 6 miesięcy po terapii retinoidami.

Peelingi z kwasami

BENEFIT COSMETICS WOW POLISH

to aktywowany wodą, peeling oczyszczający pory, który łączy w sobie 3 pudry, o różnym działaniu, które delikatnie złuszczają i wygładzają pory. Skóra jest natychmiast odświeżona, miękka, elastyczna, nabiera zdrowego blasku. Perlit o turkusowej barwie, pomaga wchłaniać nadmiar sebum, pozostawia skórę miękką i gładką. Kwas mlekowy z grupy kwasów AHA, zawarty w fioletowym pudrze, pomaga widocznie zmniejszyć pory i rozjaśnić skórę. Glukonolakton, kwas polihydroksylowy (PHA), zawarty w białym pudrze pomaga skórze się regenerować, poprawia jej teksturę.

BASICLAB PEELING KWASOWY ODBLOKOWUJĄCY PORY Z 15% AHA, 2% BHA

Peeling kwasowy odblokowujący pory to całoroczny produkt złuszczający dla skóry ze skłonnością do zaskórników (otwartych i zamkniętych). Skutecznie poprawia koloryt i strukturę skóry, usuwając martwe komórki naskórka stymulując jego odnowę. Odblokowuje i oczyszcza ujścia gruczołów łojowych (tzw. pory), efektywnie zmniejszając ich widoczność.

PHLOV PEELING ZŁUSZCZAJĄCY SKIN-EXPOSED

Aktywna terapia złuszczająca, która swoje działanie zapewnia połączeniu trzech metod eksfoliacji: naturalnym kwasom AHA z pulp owoców egzotycznych oraz z borówki, trzciny cukrowej, syropu klonowego, pomarańczy i cytryny; organicznym kwasom AHA; oraz drobinkom bambusa i żurawiny. Działa na wielu płaszczyznach jednocześnie: zmiękcza naskórek poprzez absorbcję cząsteczek wody, rozpuszcza wiązania między martwymi komórkami naskórka, mechanicznie złuszcza, przyspiesza proces odnowy komórkowej, zwiększa elastyczność skóry, odmładza ją i wygładza - a to wszystko już w 10 minut!

DRUNK ELEPHANT T.L.C. Sukari Babyfacial™ - Maseczka Z Kwasami AHA I BHA

Maseczka na twarz następnej generacji to kosmetyk do pielęgnacji twarzy do stosowania w domu, który efektywnie, ale delikatnie złuszcza naskórek, zmniejszając widoczność porów i wygładzając zewnętrzną warstwę skóry, pozbywając się martwych komórek. 25% mieszanka kwasów AHA i 2% BHA (kwas salicylowy), zawierająca kwas glikolowy, winowy, mlekowy i cytrynowy, to profesjonalna jakość, która zauważalnie wygładza strukturę cery, zmniejsza pory, linie mimiczne i zmarszczki.

