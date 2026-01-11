Czy będzie Ci pasować grzywka? Te kobiety zaryzykowały i zobacz, jak wyglądają. Poradnik, jak dobrać grzywkę do kształtu twarzy

Grzywka to szybki sposób na metamorfozę, ale nie każdy typ włosów ją polubi.

Styliści wskazują, że kędzierzawe i cienkie włosy mogą sprawić, że grzywka nie będzie dobrym wyborem.

Zastanawiasz się, czy grzywka będzie pasować do Twojej twarzy i czy to dobry pomysł na zmianę? Sprawdź, co radzą eksperci!

Czy będzie Ci pasować grzywka? Styliści wymienili kilka "przeciw"

Obcięcie grzywki to najprostszy sposób na metamorfozę naszej ulubionej fryzury. Wystarczy kilak ruchów nożyczkami, aby odmieć swój wygląd. Jeśli okaże się, że jednak nie czujemy się w niej najlepiej, można ją spinać i zapuścić. Chcesz sprawdzić, czy będzie ci pasować grzywka? Prawda jest taka, że odpowiednio dobrana grzywka do kształtu twarzy może sprytnie zatuszować wszelkie mankamenty urody. Jedyną przeszkodą, jaka może stanąć na zrobieniu sobie grzywki, jest tekstura Twoich włosów. Zdaniem stylistów grzywka z pewnością nie pasuje osobom, które mają włosy kędzierzawe, czyli takie, które są trudne do okiełznania, sztywne i wywijające. Takie włosy nie polubią grzywki, bo każde ich skrócenia sprawi, że ich naturalna faktura wybije mocniej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku cienkich włosów. Obcięcie grzywki zabierze im objętości.

Grzywka dopasowana do kształtu twarzy to podstawa fryzury

Styliści podkreślają, że grzywka pasuje praktycznie każdej kobiecie. Cała filozofia polega na tym, aby dobrać odpowiedni rodzaj fryzury do kształtu twarzy. Kobietom o okrągłej twarzy będzie pasować grzywka na bok, która sprawi, że twarz optycznie się wydłuży i wyszczupli. Owalna twarz będzie doskonale prezentować się w niemal każdym rodzaju grzywki. Z koeli kobiety o kwadratowej buzi powinny postawić na lekką, asymetryczną grzywkę, dobrze wycieniowaną lub postrzępioną. Do trójkątnej twarzy doskonale pasuje grzywka na boki, prosta do linii brwi lub na półokrągło. Taka fryzura złagodzi wysokie czoło oraz doda twarzy delikatności i uroku.

Obłędne metamorfozy kobiet, które zdecydowały się na grzywkę

Jak bardzo grzywka może zmienić nasz wygląd? Okazuje się, że dzięki takiemu pozornie małemu cięciu można uzyskać sporą przemianę naszego wizerunku. Przekonały się o tym kobiety, których metamorfozy zaprezentowano w mediach społecznościowych. Dla porównania ich nowe fryzury z grzywką w roli głównej zestawiono z lookiem sprzed wizyty w salonie fryzjerskim. Zobacz, czy w ich przypadku grzywka była dobrym wyborem w galerii poniżej tego tekstu.