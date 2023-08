Boska fryzura z grzywką dla kobiet po 60-tce. Odmładzająca i modna na jesień 2023. Dzięki niej kobieta wygląda jak 45-latka

Wyjątkowa współpraca. Nowa kolekcja UNIQLO LifeWear x Roger Federer stworzona we współpracy z guru mody - JW Anderson

Modna fryzura z grzywką dla kobiet po 60-tce na jesień 2023

Wiele kobiet zastanawia się, jak będą wyglądały z grzywką. Otóż jest tyle kombinacji grzywki, że można ją idealnie dopasować do kształtu twarzy kobiety. Co więcej - takie cięcie i pasma okalające buzię mogą nadać jej proporcji i zatuszować wszelkie mankamenty urody. A która fryzura z grzywką jest najlepsza dla kobiet po 60-tce? Światowej sławy fryzjer i stylista, Jack Martin zaprezentował modną fryzurę z grzywką na jesień 2023, która pasuje kobietom po 60-tce. Przekonała się o tym jego klientka. Kiedy kobieta usiadła na fotelu, miała siwy odrost na kilka centymetrów. Na końcach włosów był widoczny czarny kolor, któremu jak się okazuje - była wierna od 30 lat. I po takim czasie zdecydowała się na metamorfozę fryzury i postawiła na odmładzające cięcie z grzywką. "Całkowity czas tej przemiany to 9 godzin" - pisze na Instagramie fryzjer.

Metamorfoza fryzury kobiety po 60-tce. Stylista sprawił, że jego klientka wygląda jak 45-latka

Fryzjer w pierwszej kolejności zdjął ciemny kolor na końcówkach swojej klientki. Następnie przystąpił do intensywnego nawilżania pasm, gdyż były mocno wysuszone i zniszczone. W kolejnym kroku ufarbował jej włosy na siwy kolor, który wspaniale skomponował się z karnacją kobiet. Sprawił wręcz, że cera zyskała blasku i wyglądała znacznie młodziej niż przedtem. Po tym zabiegu Jack Martin postanowił skrócić pasma swojej klientki. Postawił na modną fryzurę z grzywką opadającą na bok. W ten sposób zakrył asymetrie na twarzy kobiety. Ta metamorfoza fryzury u kobiety po 60-tce powaliła na kolana nie tylko ją samą, ale też obserwatorów. "Nowy kolor włosów ukazał piękny odcień jej oczu" - komentują pod filmikiem na Instagramie.

Sonda Fryzura z grzywką czy bez niej? Z grzywką A różnie Bez grzywki

Cudowne SIEMIĘ LNIANE - do picia, na włosy i skórę, zamiast jajka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zapraszamy do rozwiązania naszego quizu. Dobrej zabawy!