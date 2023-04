Zjawiskowa metamorfoza kobiety po 60-tce. 10 lat młodsza po wyjściu z salonu. Fryzjer zrobił jej odmładzającą fryzurę na krótkich włosach. Nowocześnie i z klasą

Zjawiskowa metamorfoza kobiety po 60-tce. Fryzjer odjął jej 10 lat

Odpowiednio dobrana fryzura do kształtu twarzy i urody jest w stanie zdziałać cuda. Może odmłodzić, ale też dodać blasku cerze. O tym doskonale wie każda kobieta, która przynajmniej raz w życiu trafiła pod skrzydła profesjonalnego i uzdolnionego fryzjera. I wcale nie jest też powiedziane, że kobiecie dojrzałej nie przystoi podążać za trendami fryzjerskimi. Doskonałym przykładem jest metamorfoza tej kobiety po 60-tce. Kiedy usiadła na fotelu fryzjerskim u jednego z najpopularniejszych stylistów w mediach społecznościowych, miała siwe odrosty i pożółkłe blond pasma na głowie. Jej włosy były widocznie zniszczone, przesuszone i pozbawione blasku. Fryzjer gwiazd, Jack Martin doskonale wiedział, w jakiej fryzurze i kolorze włosów będzie jego klientce do twarzy i natychmiast zabrał się do pracy. Na Instagramie pokazał metamorfozę tej kobiety po 60-tce. - Wspaniała robota! - zachwycają się internauci pod filmikiem.

Fryzjer zrobił kobiecie po 60-tce odmładzającą fryzurę na krótkie włosy

Jack Martin to znany fryzjer gwiazd, który na swoim Instagramie inspiruje wieloma metamorfozami fryzur u kobiet dojrzałych. Dlatego nie dziwi fakt, że do jego salonu trafiła ta kobieta po 60-tce. Fryzjer przyjrzał się jej włosom i wykonał jej odmładzającą fryzurę na krótkie włosy. Postawił na ponadczasowe uczesanie typu bob z grzywkę delikatnie opadającą na czoło. Zamiast ufarbować siwe odrosty swojej klientki, postawił na srebrzysty kolor farby, którą nałożył na całą głowę. Fryzura bob na siwych włosach wygląda u tej kobiety po 60-tce zjawiskowo! Zdecydowanie jest idealnie dobrana i odjęła jej co najmniej 10 lat. Ta metamorfoza kobiety po 60-tce to strzał w dziesiątkę i świetna inspiracja dla pań dojrzałych.

