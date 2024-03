Zawsze w kwietniu zaczynam podlewanie tym hortensji. Mieszam z wodą i mam domową odżywkę. Latem hortensja ugina się od kwiatów. Wiosenna pielęgnacja hortensji

Zrobiłam to z warzywami do sałatki jarzynowej. Nigdy nie była lepsza, rodzina prosiła o dokładkę. Ten sposób na sałatkę jarzynową sprawi, że będzie smaczna i wyrazista

Nawożenie hortensji warto zacząć wczesną wiosną. Dzięki temu roślina będzie mieć dostęp do składników odżywczych potrzebnych jej do wzrostu. W swojej kuchni znajdziesz wiele produktów, które świetnie sprawdzą się w roli odżywek do roślin. Hortensja wyjątkowo lubuje się w odżywce z fusów do kawy. Innym sposobem na "dopalenie" hortensji jest domowy nawóz z bananów. Skórki od banana zawierają niezbędne składniki, które poprawiają kwitnienie oraz usprawniają wzrost krzewu. Jak zrobić domowy nawóz do hortensji. Skórki po bananach pokrój na mniejsze kawałki i obficie zasyp sodą oczyszczoną. Taką mieszankę odstaw na kilkadziesiąt minut i porządnie zmiksuj. Powstałą masę zalej litrem wody i odstaw na jeden tydzień. Po tym czasie nawóz do hortensji jest gotowy. Dodawaj go do wody i raz w tygodniu podlewaj nim hortensję. Latem krzew będzie uginać się od kwiatów.

Dlaczego powinno się nawozić hortensję?

Hortensja to krzew, który kwitnie przez całe lato. Aby kwiaty były bujne, a liście zielone potrzebne jest regularne nawożenie. Eksperci wskazują, że hortensję powinno nawozić się przynajmniej 3 razy w sezonie. Pierwszy zabieg warto przeprowadzić wczesną wiosną, gdy rośliny budzą się do życia, a potem jeszcze kilkukrotnie powtórzyć. Latem pamiętajmy o regularnym podlewaniu hortensji. Jest ona wtedy szczególnie narażona na przesuszenia. Hortensję należy podlewać przy samym podłożu. Unikaj moczenia liści i kwiatów, może to narazić krzew na wystąpienie chorób.