Na przełomie marca i kwietnia podcinam swoje hortensje. Robię to w konkretny sposób, dzięki któremu moje hortensje bujnie kwitną przez całe lato. Jak przycinać hortensje na wiosnę?

W marcu chwytam za sekator i przycinam hortensje. Latem kwiaty zachwycają każdego

Hortensje to przepiękne kwiaty, które można spotkać w wielu polskich ogrodach. Ich ogromne kwiaty zachwycają każdego. Hortensje nie są trudne w uprawie, warto jednak pamiętać, że należy je regularnie przycinać. Dzięki temu hortensja będzie lepie rosła i bujniej kwitła. Co ciekawe, hortensji nie przycinamy jesienią, a dopiero wczesną wiosną. Przycinanie hortensji na jesień może sprawić, że kwiaty nie zakwitną w kolejnym roku. Hortensje należy przycinać tuż przed okresem wzrostu. Eksperci wskazują, że najlepszym terminem jest przełom marca i kwietnia, czyli już po przymrozkach, ale przed rozpoczęciem okresu wegetacji. Pędy hortensji ucinaj na 2/3 długości. Praktycznie wszystkie odmiany hortensji warto przycinać, wyjątkiem jest hortensja kosmata i pnąca, w przypadku których jedyne, co musisz zrobić, to usunąć suche i uszkodzone gałązki.

Domowa odżywka do hortensji. Wymieszaj fusy z kawy z wodą i podlewam tym roślinę

Domowa odżywka z fusów z kawy świetnie odżywi hortensję i pobudzi ją do wzrostu. Najlepiej sprawdzą się fusy po kawie po turecku lub te, które zostają na papierowym filtrze z ekspresu przelewowego. Wymieszaj ciepła wodą z kilkoma łyżkami fusów po kawie. Tak przygotowaną mieszankę odstaw, by fusy zdążyły napęcznieć. Po tym czasie wszystko wymieszaj, twoja odżywka do hortensji jest gotowa. Podlewaj nią roślinę raz na dwa tygodnie. Szybko zauważysz pierwsze efekty, fusy po kawie sprawią, że Twoja hortensja bujnie zakwitnie i będzie cieszyć oczy przez całe lato.