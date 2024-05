Szczęśliwe imię dla dziewczynki. To dziecko w czepku urodzone. Staropolskie imię oznacza "szczęście". Znaczenie imion żeńskich

Zawsze dodaję szklankę tego płynu do marynaty. Karkówka jest krucha i soczysta. Najlepsza marynata do karkówki z grilla

Szczęśliwe imię dla dziewczynki. To dziecko w czepku urodzone

Wielu przyszłych rodziców wybierając imię dla swoich córek, sugeruje się znaczeniem imion. Dlaczego? Otóż niektórzy są przekonani, że imię w dużej mierze determinuje osobowość człowieka. W księgach imion można znaleźć opis cech charakteru, które są przypisane do danego imienia. Okazuje się również, że oprócz osobowości, imię może sprzyjać szczęściu w życiu. Właśnie to jedno imię dla dziewczynki jest uznawane za szczęśliwe. Niektórzy mawiają wręcz, że jego posiadaczka jest w czepku urodzona i może liczyć na wyjątkową pomyślność. Nic dziwnego - to staropolskie imię żeńskie wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza "szczęście". Chodzi o przepiękne imię Faustyna.

Znaczenie imienia Faustyna

Uważa się, że imię Faustyna pochodzi od słów faustus oznaczającego "szczęście" i „pomyślność” lub faveo, fautum tłumaczonych jako „przychylność losu”. Zgodnie ze znaczeniem imię Faustyna oznacza osobę pewną siebie, towarzyską, o oryginalnej osobowości i wielu pasjach. Zawsze mówi to, co myśli i nie sili się na sztuczne uśmiechy, gdy kogoś nie lubi lub coś jej się nie podoba. Potrafi przy tym zachować pełną kulturę. Faustyna jest wygadana i bardzo inteligentna, a ludzie ją uwielbiają. Potrafi walczyć o swoje, jest uparta i potrafi wiele poświęcić, by osiągnąć wymarzony cel. Jako przyjaciółka jest bardzo lojalna i oddana.