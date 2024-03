Przeurocze imię dla dziewczynki zyskuje na popularności w 2024. Oznacza „pełną wdzięku” osobę. Rodzice oszaleli na punkcie tego imienia żeńskiego

Mieszam 2 czubate łyżki z ciepłą wodą i namaczam białe skarpetki. To najlepszy wybielacz do skarpet, a po 2 godzinach są jak nowe. Pranie białych skarpetek

Popularne imiona dla dziewczynki. To imię jest modne w 2024 roku

Moda na imiona żeńskie nadawane nowo narodzonym dzieciom co kilka lat ulega zmianie. Kiedyś rodzice upodobali sobie imiona o brzmieniu zagranicznym. Jednak z czasem ten trend został wyparty przez tradycyjne imiona dla dziewczynek, które z kolei były tez popularne w pokoleniu naszych babć. Zosia, Marysia czy Alicja to imiona, które triumfowały kilkadziesiąt lat temu. W 2022 roku w rankingu popularnych imion dla dziewczynki znalazły się również krótkie imiona takie jak: Pola, Lena, Maja. W pierwszej dziesiątce imiona żeńskich znalazło się też jeszcze jedno, które w szczególny sposób skradło serca rodziców. Jest krótkie, dziewczęce i z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Wiele wskazuje na to, że i w 2024 roku to imię dla dziewczynki będzie niezwykle modne. Chodzi o imię Hanna. Znaczenie imienia wskazuje, że jest to osoba "pełna wdzięku i łaski". A jaka jest na co dzień? Sprawdź szczegółowe znaczenie imienia Hanna.

Urocze imię dla dziewczynki oznacza "pełna wdzięku". Znaczenie imienia Hanna

To imię dla dziewczynki jest naprawdę urocze. Zdrobnienia imienia Hanna brzmią dziewczęco: Hania, Hanusia czy Haneczka, a rodzice oszaleli z zachwytu. Hanna jako dziecko jest bardzo otwartym dzieckiem, które lubi być w centrum uwagi. Potrzebuje dużo czułości i bliskości. Wszyscy jej ulegają i zgadzają się na to, czego sobie zażyczy. Zgodnie ze znaczeniem imienia Hanna to osoba ambitna i zorganizowaną. Jako dziecko wyróżnia się samodzielnością i odwagą. Jest ciekawa świata, a ludzie darzą ją ogromną sympatią. Bez problemu przyswaja wiedzę i lubi czytać. Jest bardzo towarzyska, pogodna i ma poczucie humoru. Ma w sobie wrodzoną kulturę osobistą oraz życzliwość w stosunku do ludzi.

