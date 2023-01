Najpiękniejsze imiona dla dziewczynek modne w 2023. Te 4 imiona będą hitem. Eleganckie i urocze

Kwiaty, które kwitną zimą w domu oraz na dworze. Zobacz zdjęcia i sprawdź, co kwitnie w styczniu, lutym i marcu

Wielu przyszłych rodziców zapewne zastanawia się, które imiona dla dziewczynek będą modne w 2023 roku? Czy będą to dotychczas popularne imiona żeńskie, czy może jednak pojawią się jakieś nowości, które skradną serca rodziców. Prawda jest taka, ze od wielu lat w rankingu popularnych imion dla dziewczynki niezmiennie królują te same imiona. Polscy rodzice szczególnie upodobali sobie tradycyjne imiona żeńskie, które z chęcią nadają swoim nowonarodzonym pociechom. W oparciu o zeszłoroczne rankingi popularnych imion sporządziliśmy listę czterech imion dla dziewczynek, które zyskają sporą popularność i będą modne w 2023 roku. Jedno jest pewne - trend na angielskie imiona żeńskie już się skończył. W tym roku najpopularniejsze będą piękne imiona nawiązujące do korzeni.

4 popularne imiona dla dziewczynek w 2023

Wśród popularnych imion dla dziewczynki w 2023 roku znalazły się:

Hanna - stanowcza, silna i przebojowa. Dzięki tym cechom Hanna jest w stanie osiągnąć wszystko, co tylko sobie wymarzy. Zofia - mądra, rozsądna i zaradna kobieta. Jest też pracowita, elokwentna i energiczna. To osoba wesoła i optymistycznie nastawiona do świata. Lena - jest duszą towarzystwa, przebojowa i odważna. Jest też bardzo kobieca, empatyczna, a w relacjach zawsze postępuje uczciwie. Lubi rządzić innymi, dlatego najlepiej sprawdzi się na stanowisku kierowniczym. Pola - pewna siebie, niezależna i bardzo towarzyska. Uwielbia imprezy, spotkania z najbliższymi przyjaciółmi. Inteligentna, pracowita i ambitna. Szybko się uczy, świetnie odnajduje się w każdej sytuacji. Bliskich kocha bezwarunkowo i jest w stanie wiele dla nich poświęcić.

