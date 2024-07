15 edycji Przystanku Woodstock w Kostrzynie

Miejscem festiwalu był dawny poligon wojskowy we wschodniej części miasta, oddalony o około 3 kilometry od jego centrum. Pierwszy Przystanek Woodstock odbył się w Kostrzynie w 2004 roku. Była to dziesiąta, jubileuszowa edycja tego wydarzenia. Miejsce tak przypadło do gustu organizatorom i uczestnikom, że Kostrzyn był gospodarzem festiwalu przez kolejne 15 lat, aż do 2019 roku.

Pol'and'Rock Festival zniknął z Kostrzyna

Po przerwie spowodowanej pandemią Pol'and'Rock Festival (nazwa została zmieniona w 2018 roku) nie powrócił już do Kostrzyna. Obecnie w miejscu, gdzie kiedyś odbywały się koncerty i stały tysiące namiotów, trudno doszukać się festiwalowej atmosfery. To wielka pusta łąka wśród lasów, którą przecina szosa. Z wielkim trudem można zlokalizować miejsca, gdzie kiedyś stała wielka scena, mieściły się strefy gastronomiczne, wioska Kriszny czy Akademia Sztuk Przepięknych. Zamiast dźwięków muzyki można wsłuchać się w ciszę, którą co jakiś czas przerywa odgłos przejeżdżającego samochodu. Panuje tu cisza, spokój i pustka.

i Autor: Grzegorz Kluczyński W tym miejscu w latach 2004-2019 odbywał się Przystanek Woodstock i Pol'and'Rock Festival

Obecnie Pol'and'Rock Festival odbywa się w Czaplinku na Pomorzu Zachodnim. Czy kiedyś wróci do Kostrzyna? Tego nie wiadomo. Z pewnością nie powróci już w to samo miejsce, gdyż teren, na którym odbywał się festiwal, został sprzedany. W przyszłości mają powstać tutaj zakłady przemysłowe.

W poniższej galerii możecie zobaczyć jak wyglądały kiedyś festiwale w Kostrzynie i jak obecnie prezentuje się teren, na którym się odbywały. Różnice robią wrażenie!

