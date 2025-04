Monika Olejnik postawiła na odważną kreację! Pokazała wszystkie atuty

Znany ksiądz napisał do Owsiaka po tym, jak szefowi WOŚP zdewastowano płot. Szok, co zapowiedział

Olejnik wyraziła swój zachwyt koncertem pod batutą Christopha Eschenbacha, cytując słowa jednego z największych kompozytorów: "Zagranie niewłaściwej nuty nie ma znaczenia, granie bez pasji byłoby niewybaczalne". Dziennikarka nazwała to wydarzenie "ucztą w filharmonii", podkreślając, że wszystko to dzięki Elżbiecie Pendereckiej, dyrektor generalnej Festiwalu. Monika Olejnik zaznaczyła, że to dopiero początek festiwalu, który potrwa do Wielkanocy.

Elegancja w bieli

Na tę okazję Monika Olejnik wybrała elegancką, białą sukienkę, która idealnie podkreśla jej smukłą sylwetkę. Kreacja, z długimi rękawami i delikatnym dekoltem, emanuje subtelnym szykiem. W talii sukienkę zdobił delikatny pasek z pereł, dodający całości wyrafinowania. Całość dopełniała złota biżuteria.

Obcisła suknia podkreśliła wszystkie atuty prowadzącej "Kropkę nad i"! W przeciwieństwie do obszernych ubrań, jakie często zakłada, ten strój pokazuje szczupłą sylwetkę. Trzeba przyznać, ze trzeba odwagi, by założyć tak przylegającą sukienkę. Monika Olejnik jednak nie ma się czego wstydzić! W takim wydaniu wyraźnie widać jej płaski brzuch i mięśnie, które regularnie ćwiczy.

Dziennikarce nie można odmówić dużej pewności siebie, ale nic w tym dziwnego - wyglądała olśniewająco.

