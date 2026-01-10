Józef Oleksy zmarł 11 lat temu. Spotkanie z nim było marzeniem młodziutkiej Magdaleny Ogórek

Jak doszło do tego spotkania Magdaleny Ogórek z Józefem Oleksym? Wszystko działo się w 2004 roku, czyli... ponad dwadzieścia lat temu! Józef Oleksy był wówczas wicepremierem, a Magdalena Ogórek była absolwentką historii na Uniwersytecie Opolskim. Co ciekawe, przez pewien czas związana też była z kancelarią prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. To była jej pierwsza styczność z polityką. To wówczas zwróciła ona uwagę na pracę Józefa Oleksego, który jej zdaniem, świetnie sobie radził jako mediator. Dlatego jej marzeniem było spotkanie właśnie z nim.

Pomocy w realizacji tego marzenia poszukała w programie TVP "Spełniamy marzenia". Był to program, którego gospodynią była Magdalena Mołek. Chociaż w programie zazwyczaj spełniano marzenia związane z gwiazdami, aktorami, piosenkarzami, czy osobami ze świata sportu, to w przypadku Ogórek zrobiono wyjątek.

Spotkanie Oleksego i Ogórek. Tak spełniono jej marzenie

Spotkanie Oleksego i Ogórek odbyło się w eleganckiej atmosferze. Magdalena Ogórek wystroiła się na nie w wieczorową suknię, a nawet zasiadała przy fortepianie. Oleksy przybył na umówione miejsce białą limuzyną! - Immanentna aura romantyczności, która się tu unosi będzie pomagać tej rozmowie - mówiła Magdalena Ogórek. Józef Oleksy był zachwycony tym, że to spotkanie z nim było marzeniem tak pięknej kobiety. Na spotkaniu zaskoczył Ogórek bukietem kwiatów! - Mój Boże, jakie pięknie! - zareagowała Ogórek.

To wtedy zaczęła się znajomość Ogórek i Oleksego: "Józef na lata został moim mentorem"

Po latach, gdy Ogórek startowała w wyborach prezydenckich 2015, tak wspominała tamto spotkanie z wicepremierem: - Od tamtego spotkania zaczęła się nasza znajomość, a Józef na lata został moim mentorem. To piękna postać i to on nauczył mnie wszystkiego w polityce, a jego niezłomna postawa, mimo okrutnych ran i razów, jakie otrzymał stała się dla mnie wzorem postępowania.