Niewiarygodne! Marta Nawrocka sama bierze udział w tworzeniu swoich stylizacji

2026-01-09

Od momentu, gdy została pierwszą damą, Marta Nawrocka skupia na sobie uwagę mediów i Polaków. Wiele mówi się o jej stylizacjach, ponieważ prezydentowa stawia na nieoczywiste połączenia i niebanalne zestawienia. Często podkreślał się, że wnosi świeżość na polityczne salony. W rozmowie z "Super Expressem" Magdalena Rycerska-Zdunek, stylista pierwszej damy ujawniła, że pomysły na stylizację wychodzą właśnie od samej Nawrockiej!

Marta Nawrocka

i

Marta Nawrocka

Każde oficjalne wyjście Marty Nawrockiej jest szeroko komentowane. Na temat jej stylizacji głos zabierają projektanci, styliści i wszyscy ci, którzy interesują się modą. To, co rzuca się w oczy to kolory. Prezydentowa często stawia na wyraziste barwy: zieleń, czekolada, róż, w jej garderobie można też znaleźć ubrania w pastelowym żółtym czy błękicie. Widać, że lubi bawić się modą, a często jej klasyczne kreacje mają modowe akcenty. 

Poznaliśmy sekrety stylistki pierwszej damy! 

Jednak niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że to sama pierwsza dama planuje, co nosi. Stylistka pierwszej damy, Magdalena Rycerska-Zdunek, w rozmowie z "Super Expresem" - tutaj cały wywiad, przyznała, że Marta Nawrocka ma ogromny wpływ na swoje stylizacje. Co więcej, bierze nawet udział w tworzeniu projektów.

Ma bardzo duży wkład w tworzenie swoich stylizacji. Jest niezwykle świadoma swojego stylu, ma doskonałe wyczucie estetyki. Uwielbiam jej kreatywność. Często żartujemy, że „szefowa ma najlepsze pomysły”. Jednym z najważniejszych projektów, jakie tworzyłyśmy, był strój na uroczystość zaprzysiężenia prezydenta. Była to autorska wizja Marty Nawrockiej, którą ja przelałam na papier, a następnie z zespołem zrealizowałyśmy. W każdym stroju jest jakiś element jej własnego pomysłu, czasem to kolor tkaniny, czasem guzik, czy inne dodatki - przyznaje Rycerska-Zdunek. 

Stylista dodała, że w przypadku pierwszej damy, prace nad strojami są szczególnie istotne. Wiadomo, że muszą być zgodne z protokołem, a więc pod uwagę trzeba brać wiele aspektów, prace nad stylizacjami do długi i uporządkowany proces: -  Bierzemy także pod uwagę miejsce i porę dnia. Następnie rozmawiamy o tym, w czym będzie czuła się najlepiej. Kolejnym etapem są szkice i wizualizacje. Wreszcie wybieramy jedną koncepcję i przystępujemy do szycia - wyjaśniła krok po kroku stylistka. 

Magdalena Rycerska-Zdunek odpowiada także za spójność garderoby Marty Nawrockiej i jak ujawnia dba też o to, by stroje nie były jednorazowe i mogły funkcjonować w różnych zestawieniach. Całość powstaje we współpracy z zespołem mistrzów krawiectwa oraz wizażystką, która makijażem i fryzurą dopełnia stylizację. 

Kim jest stylistka pierwszej damy, Marty Nawrockiej? 

Magdalena Rycerska-Zdunek jest od 15 lat związana z gdańskim Atelier Konaszewski (to w tym atelier powstał strój Nawrockiej, w których zaprezentowała się w czasie wieczoru wyborczego). Rycerska-Zdunek przez lata ubierałam osoby pełniące funkcje publiczne. Obecnie zajmuję się stylizacjami zarówno pierwszej damy, jak i prezydenta Karola Nawrockiego. 

MARTA NAWROCKA