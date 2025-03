i Autor: DARIUSZ DUTKIEWICZ / SUPER EXPRESS, Shutterstock 4-letni Antoś z Gorzowa Wielkopolskiego, u którego lekarze podejrzewali nowotwór jamy brzusznej, połknął dwa magnesy, zdj. ilustracyjne

Szczęście w nieszczęściu

Lekarze myśleli, że 4-letni Antoś ma nowotwór. Niesłychane odkrycie po badaniach! Mama chłopca nic nie zauważyła

4-letni Antoś z Gorzowa Wielkopolskiego, u którego lekarze podejrzewali nowotwór jamy brzusznej, połknął dwa magnesy. Dziecko trafiło do placówki z silnymi bólami brzucha, którym towarzyszył spadek wagi i brak apetytu. Badania wykazały jednak, że chłopiec połknął magnesy, i to kilka tygodni temu. To doprowadziło do uszkodzenia jamy brzusznej i jelit, ale 4-latek przeszedł już operację.