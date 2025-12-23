4-miesięczny chłopiec z ciężkimi obrażeniami ciała! Rodzice niemowlęcia aresztowani

4-miesięczny chłopiec trafił do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim z ciężkimi obrażeniami ciała. Jego rodzice zostali zatrzymani, a we wtorek, 23 grudnia, okazało się, że obydwoje usłyszeli zarzuty znęcania się. To nie wszystko, bo ich starszy syn pary, w wieku 4 lat, został im odebrany i umieszczony w pieczy zastępczej. Niemowlę zostało tymczasem przewiezione do szpitala w Nowej Soli.

Gorzów. 4-miesięczny chłopiec w stanie ciężkim. Rodzice z zarzutami

Gorzów Wlkp. 4-miesięczny chłopiec w szpitalu. Rodzice z zarzutami znęcania się

Na 3 miesiące trafili do aresztu rodzice 4-miesięcznego chłopca, który trafił w minionym tygodniu do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim w ciężkim stanie - informuje Gorzowianin.com. Według ustaleń prokuratury kobieta i mężczyzna znęcali się nad dzieckiem, za co usłyszeli zarzuty. To mieszkańcy powiatu gorzowskiego, którzy mają również 4-letniego syna - chłopiec został im odebrany, a decyzją sądu trafił do pieczy zastępczej.

O całej sprawie poinformowało wcześniej TVP3 Gorzów, dodając, że to sami rodzice wezwali do rannego niemowlaka pogotowie, natomiast jego stan był na tyle poważny, że 19 grudnia został on przetransportowany do szpitala w Nowej Soli. Z kolei lekarze gorzowskiej placówki powiadomili gminny ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszkania rodziców 4-miesięcznego chłopca: okazało się, że byli oni znani jego pracownikom, korzystając jego pomocy od początku br. Kobieta i mężczyzna mieli utrudniać współpracę z opiekunami, co dotyczy zwłaszcza ojca obu dzieci.

4-miesięczne niemowlę przebywa obecnie na oddziale neurologii dziecięcej w szpitalu w Nowej Soli. Obecnie jest w stanie stabilnym. Dziecko będzie podlegało dalszej obserwacji - informuje Gorzowianin.com.

