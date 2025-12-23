Rodzice 4-miesięcznego chłopca spod Gorzowa Wielkopolskiego trafili na 3 miesiące do aresztu.

Niemowlę, w ciężkim stanie, trafiło do szpitala z obrażeniami ciała.

Rodzice usłyszeli zarzuty znęcania się nad dzieckiem.

Kobiecie i mężczyźnie odebrano również drugiego syna w wieku 4 lat, który trafił do pieczy zastępczej.

Gorzów Wlkp. 4-miesięczny chłopiec w szpitalu. Rodzice z zarzutami znęcania się

Na 3 miesiące trafili do aresztu rodzice 4-miesięcznego chłopca, który trafił w minionym tygodniu do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim w ciężkim stanie - informuje Gorzowianin.com. Według ustaleń prokuratury kobieta i mężczyzna znęcali się nad dzieckiem, za co usłyszeli zarzuty. To mieszkańcy powiatu gorzowskiego, którzy mają również 4-letniego syna - chłopiec został im odebrany, a decyzją sądu trafił do pieczy zastępczej.

O całej sprawie poinformowało wcześniej TVP3 Gorzów, dodając, że to sami rodzice wezwali do rannego niemowlaka pogotowie, natomiast jego stan był na tyle poważny, że 19 grudnia został on przetransportowany do szpitala w Nowej Soli. Z kolei lekarze gorzowskiej placówki powiadomili gminny ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszkania rodziców 4-miesięcznego chłopca: okazało się, że byli oni znani jego pracownikom, korzystając jego pomocy od początku br. Kobieta i mężczyzna mieli utrudniać współpracę z opiekunami, co dotyczy zwłaszcza ojca obu dzieci.

- 4-miesięczne niemowlę przebywa obecnie na oddziale neurologii dziecięcej w szpitalu w Nowej Soli. Obecnie jest w stanie stabilnym. Dziecko będzie podlegało dalszej obserwacji - informuje Gorzowianin.com.