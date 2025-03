- Spółki kolejowej nie da się powołać szybko. Jest to długi proces, który wcale nie oznacza, że natychmiast rozstaniemy się z POLREGIO. Potrzeba poszukiwania optymalnego kształtu funkcjonowania w nieco zmienionej sytuacji. Ta spółka jest nam potrzebna po to, żeby bardziej skutecznie, bezpośrednio i stanowczo oddziaływać na to, co robi POLREGIO, ale też żeby zbudować drugi filar w postaci dobrze zorganizowanych połączeń autobusowych - wyjaśniał lubuski marszałek.