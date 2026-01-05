Napadł na sklepy i uciekł z gotówką

Do napadów doszło w sobotę, 3 stycznia. Mężczyzna, grożąc nożem, zażądał od ekspedientek wydania gotówki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale strach wśród mieszkańców jest duży.

Policjanci natychmiast zaczęli poszukiwania mężczyzny.

Analizujemy cały czas monitoring miejski, monitoring innych prywatnych firm, żeby ustalić i dojść do tego, gdzie uciekł, czy go ktoś zabrał – mówi dziennikarzom Radia ESKA mł. asp. Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. - Jest wiele opcji do przemyślenia i przeanalizowania. Działamy poszukiwawczo i operacyjnie nad tą sprawą.

Bandyta z nożem i w okularach słonecznych

Lokalny portal gorzowianin.com dotarł do nagrania z monitoringu, na którym widać bandytę. Mężczyzna jest ubrany na czarno, ma kaptur na głowie i okulary przeciwsłoneczne. W ręku trzyma nóż z długim ostrzem oraz czarną, sportową torbę.

Na nagraniu widać, jak bandyta terroryzuje klientkę i ekspedientkę, przykłada nóż do szyi kobiety i zaciąga ją za ladę. Przestraszona ekspedientka wydaje mu pieniądze, po czym mężczyzna ucieka z miejsca zdarzenia.

Sprawcy rozbojów grozi do 20 lat więzienia

Policja z Gorzowa Wielkopolskiego prowadzi intensywne poszukiwania bandyty. Funkcjonariusze dysponują wizerunkiem mężczyzny i nagraniem z monitoringu, więc ustalenie i zatrzymanie sprawcy rozbojów pozostaje kwestią czasu.

Za ten czyn grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć