Dramat na granicy z Niemcami. Pogranicznicy i żandarmi uratowali życie mężczyzny

Grzegorz Kluczyński
2026-01-03 9:17

W ostatni dzień 2025 roku, na polsko-niemieckiej granicy w Słubicach, doszło do dramatycznego zdarzenia. Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji oraz Żandarmerii Wojskowej udało się uratować mężczyznę, który nagle poczuł się bardzo źle. Służby natychmiast zareagowały, wzywając na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Okazało się, że mężczyzna był w stanie przedudarowym i wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Ta historia pokazuje, jak ważna jest czujność i współpraca służb w sytuacjach kryzysowych.

Pogranicznicy i żandarmi uratowali życie mężczyzny

i

Autor: Nadmorski Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe
Szybka reakcja służb na granicy – liczyły się sekundy

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Słubicach, pełniący służbę w punkcie prowadzenia tymczasowej kontroli granicznej, wspólnie z policjantami i żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, wykazali się niezwykłą czujnością. Zauważyli mężczyznę, który nagle zaczął się źle czuć. Jak informuje Straż Graniczna, natychmiast wezwano na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

„Funkcjonariusze niezwłocznie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego”

– czytamy w komunikacie Straży Granicznej.

Po przybyciu karetki, ratownik medyczny stwierdził u mężczyzny w wieku czterdziestu kilku lat objawy wskazujące na stan przedudarowy. Z uwagi na powagę sytuacji, podjęto decyzję o natychmiastowym przetransportowaniu poszkodowanego do szpitala w Słubicach.

Wspólna akcja służb ratuje życie. Mężczyzna trafił do szpitala

Dzięki błyskawicznej reakcji i sprawnemu współdziałaniu funkcjonariuszy różnych służb, możliwe było udzielenie natychmiastowej pomocy i zapewnienie dalszej opieki medycznej. Mężczyzna został szybko przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

