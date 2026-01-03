Dramat na granicy z Niemcami. Pogranicznicy i żandarmi uratowali życie mężczyzny

Szybka reakcja służb na granicy – liczyły się sekundy

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Słubicach, pełniący służbę w punkcie prowadzenia tymczasowej kontroli granicznej, wspólnie z policjantami i żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, wykazali się niezwykłą czujnością. Zauważyli mężczyznę, który nagle zaczął się źle czuć. Jak informuje Straż Graniczna, natychmiast wezwano na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

„Funkcjonariusze niezwłocznie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego”

– czytamy w komunikacie Straży Granicznej.

Po przybyciu karetki, ratownik medyczny stwierdził u mężczyzny w wieku czterdziestu kilku lat objawy wskazujące na stan przedudarowy. Z uwagi na powagę sytuacji, podjęto decyzję o natychmiastowym przetransportowaniu poszkodowanego do szpitala w Słubicach.

Wspólna akcja służb ratuje życie. Mężczyzna trafił do szpitala

Dzięki błyskawicznej reakcji i sprawnemu współdziałaniu funkcjonariuszy różnych służb, możliwe było udzielenie natychmiastowej pomocy i zapewnienie dalszej opieki medycznej. Mężczyzna został szybko przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

