Trump uderzy militarnie na Grenlandię? Biały Dom nie wyklucza!

Rzeczniczka Białego Domu o Grenlandii: "Wykorzystanie sił zbrojnych USA jest oczywiście zawsze opcją, którą Dowódca ma do dyspozycji"

Choć taki scenariusz wydaje się kompletnie niewiarygodny, Stany Zjednoczone, kraj NATO, mogą zaatakować militarnie Grenlandię, od dawien dawna zależną od Danii - innego państwa NATO. I potwierdza to wprost Biały Dom. „Prezydent Trump dał jasno do zrozumienia, że pozyskanie Grenlandii jest priorytetem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych i jest kluczowe dla odstraszenia naszych przeciwników w regionie Arktyki” – ogłosiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. „Prezydent i jego zespół omawiają szereg opcji dotyczących sposobu realizacji tego ważnego celu polityki zagranicznej, a wykorzystanie sił zbrojnych USA jest oczywiście zawsze opcją, którą Dowódca ma do dyspozycji” – dodała, nie owijając w bawełnę.

Trump: "Będziemy martwić się o Grenlandię za jakieś dwa miesiące… porozmawiajmy o Grenlandii za 20 dni"

Wcześniej Donald Trump na krótko po ataku na Wenezuelę i porwaniu na teren USA jej prezydenta wraz z żoną też mówił o Grenlandii: „Potrzebujemy Grenlandii z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, a Dania nie będzie w stanie tego zrobić. Będziemy martwić się o Grenlandię za jakieś dwa miesiące… porozmawiajmy o Grenlandii za 20 dni”. Premier Mette Frederiksen w oświadczeniu odpowiedziała prezydentowi USA: „Muszę to jasno powiedzieć Stanom Zjednoczonym: twierdzenie, że Stany Zjednoczone powinny przejąć kontrolę nad Grenlandią, jest absolutnym absurdem”. Jak dodała, Dania, „a tym samym Grenlandia”, jest członkiem NATO chronionym gwarancjami bezpieczeństwa wynikającymi z porozumienia z innymi państwami członkowskimi. Wygląda więc na to, że dwa kraje NATO grożą sobie militarnie z powodu Grenlandii, co jeszcze niedawno wielu wydawałoby się czymś zbyt dziwnym nawet jak na scenariusz filmowy.

Sonda Czy USA przejmą Grenlandię? Tak Nie Nie mam zdania

Exclusive: Secretary of State Marco Rubio told lawmakers in a closed briefing that President Trump wants to buy Greenland, and that recent threats are meant to push Denmark into negotiations. https://t.co/Pl13VdXMGg— The Wall Street Journal (@WSJ) January 6, 2026

QUIZ. Test geograficzny. Słynne wyspy! Zgadniesz, gdzie są? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się wyspa Madagaskar? Na wschód od Afryki Na południe od Afryki Na zachód od Afryki Następne pytanie