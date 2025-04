i Autor: Art Service / Super Express, Shutterstock

Dramat w Krakowie

Noworodek znaleziony w pustostanie! Nietrzeźwych rodziców zabrała policja. Byli poszukiwani

Dwutygodniowy noworodek został znaleziony w pustostanie w Krakowie w niedzielę, 6 kwietnia. W tym samym budynku przebywali jego rodzice: 40-latka i 43-latek, którzy byli w dodatku nietrzeźwi. To nie wszystko, bo okazało się, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna byli poszukiwani do odbycia kary więzienia. Obydwoje to osoby bezdomne.