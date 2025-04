Tarnów. Zabójstwo 16-latka. Internauci komentują

- W jakich czasach żyjemy? - pyta retorycznie jeden z internautów po zabójstwie 16-latka w Tarnowie. Szymon został ciężko raniony ostrym narzędziem w czasie sprzeczki ze swoim kolegą, do której doszło w godzinach wieczornych w piątek, 4 kwietnia. Poszkodowany trafił do szpitala, ale tego samego dnia zmarł, za co rówieśnik ofiary usłyszał zarzut zabójstwa - policjanci zatrzymali go kilkaset metrów od miejsca zdarzenia.

II Liceum Ogólnokształcące, do którego chodził Szymon, opublikowało wpis poświęcony pamięci chłopaka. Zareagowało na niego prawie 1,5 tys. internautów, z czego ponad 150 postanowiło dodać komentarz. Jeden z użytkowników twierdzi, że na zabójstwo 16-latka należy patrzeć szerzej, a wina może leżeć nie tylko po stronie domniemanego sprawcy.

- Zginął młody człowiek. Został zamordowany! Ale nie przez bandytów z podziemia, nie przez dorosłych przestępców – przez dzieci. Młodych ludzi, którzy zamiast wrażliwości i empatii niosą w sobie agresję, pogardę i znieczulicę. To nie są „trudne czasy”. To są czasy bezwzględne. Czasy, które nie tyle same z siebie wyprodukowały tę patologię, ile pozwoliliśmy im to zrobić – my. Rodzice, pedagodzy, psycholodzy, znajomi, rodzina. Za każdym razem, gdy „chcieliśmy dla dziecka dobrze”, nie widząc, że robimy źle (...) - pisze mężczyzna.

Wtórują mu inni komentujący, którzy zwracają uwagę, że takie zbrodnie nie biorą się z niczego.

- Jego śmierć boleśnie przypomina, jak kruche jest życie i jak ważne jest to jak traktujemy drugiego człowieka na co dzień, w szkole, w sieci, w relacjach. W świecie pełnym pośpiechu i ocen tak łatwo zapominamy o szacunku, empatii i zwykłej ludzkiej życzliwości. Niech ta tragedia będzie dla nas wszystkich wezwaniem, by bardziej uważać na słowa, być dla siebie lepszymi i nie zostawiać drugiego człowieka samego z jego trudnością - apeluje jedna z kobiet.

Po piątkowej tragedii w Tarnowie ma się odbyć marsz przeciwko przemocy.