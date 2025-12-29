Nie żyje Małgorzata Kołpa. Rektor Akademii Tarnowskiej miała 60 lat

W sobotę, 27 grudnia 2025 roku, zmarła dr hab. Małgorzata Kołpa, rektor Akademii Tarnowskiej.

Nie żyje Małgorzata Kołpa. Akademia Tarnowska żegna swoją rektor

W sobotę, 27 grudnia, zmarła dr hab. Małgorzata Kołpa, rektor Akademii Tarnowskiej. Informację o jej śmierci przekazały władze uczelni w oficjalnym komunikacie.

- Nasza Społeczność straciła nie tylko wspaniałego, oddanego Akademii całym sercem Rektora, ale także osobę o niezwykłej dobroci, wspaniałej osobowości i sile charakteru – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Prorektorów, Członków Senatu i Rady Uczelni oraz całą Społeczność Akademii Tarnowskiej. Władze uczelni złożyły również najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej.

Małgorzata Kołpa, funkcję rektora objęła w 2020 roku, gdy uczelnia działała jeszcze jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. To właśnie jej determinacja i wizja doprowadziły do historycznych zmian. Placówka została przekształcona najpierw w Akademię Nauk Stosowanych, a następnie w Akademię Tarnowską. Jej zasługi zostały docenione przez środowisko akademickie – w 2024 roku została jednogłośnie wybrana na kolejną kadencję.

Od pielęgniarki do rektora. Niezwykła ścieżka kariery naukowej Małgorzaty Kołpy

Zanim Małgorzata Kołpa poświęciła się karierze akademickiej, zdobywała doświadczenie jako pielęgniarka na bloku operacyjnym oraz Oddziale Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej we Wrocławiu, a następnie kontynuowała edukację na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obroniła pracę doktorską i uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

Z tarnowską uczelnią była związana od 2003 roku. Przeszła w niej wszystkie szczeble kariery – od wykładowcy, przez kierownika Zakładu Pielęgniarstwa, po prorektora i wreszcie rektora. Była autorką 167 publikacji naukowych, organizatorką licznych konferencji oraz promotorką ponad stu prac dyplomowych. Angażowała się również w działalność społeczną, będąc współautorką programu „Zdrowy Tarnowianin”. Jej odejście to niepowetowana strata dla całego środowiska naukowego i medycznego.