Pan Grzegorz to pierwszy położny w Polsce! Odebrał poród własnego wnuka

Grzegorz Chajdaś ze Szpitala im. Stefana Żeromskiego jest pierwszym w Polsce położnym i wykonuje ten zawód od 30 lat. Z wykształcenia jest mechanikiem, a o zmianie profesji zadecydował impuls.

Aby móc się przebranżowić w czasach PRL, musiał zdobyć fałszywe zaświadczenie lekarskie o alergii. Swój pierwszy poród odebrał w karetce, co utwierdziło go w przekonaniu o wyborze zawodu.

W 2017 roku dowiedział się, że jest pierwszym zarejestrowanym mężczyzną w tej profesji w Polsce, przecierając szlaki dla ponad 70 następców. W 2023 roku odebrał poród własnego wnuka.

Zostanie położnym nie było wcale marzeniem młodego Grzegorza. Gdy skończył szkołę podstawową poszedł do... technikum mechanicznego i w dodatku z powodzeniem je ukończył, zdając maturę. – Z pierwszego wykształcenia jestem mechanikiem ze specjalnością obróbka skrawaniem. Położnikiem zostałem przez przypadek. Po skończonym technikum zobaczyłem baner reklamujący studium medyczne. To był impuls; postanowiłem spróbować swoich sił. Ale okazało się to nie takie proste, żeby rozpocząć naukę – mówi pan Grzegorz w rozmowie z "Super Expressem".

Tłumaczy, że w tamtych czasach, w innym ustroju politycznym można było mieć tylko jeden zawód. Na przebranżowienie się trzeba było uzyskać zgodę urzędników odpowiedzialnych za szkolnictwo. Ale dał radę. – Wymyśliliśmy z kolegą, że dobrym argumentem będzie alergia, która uniemożliwia mi wykonywanie wyuczonego zawodu. Potem pozostało mi tylko zdobyć takie zaświadczenie lekarskie potwierdzające tą przeszkodę. Na szczęście się udało i w ten sposób obeszliśmy obowiązujące wtedy przepisy – mówi.

Szybko okazało się, że uzyskanie dyplomu wcale nie będzie takie proste. W technikum, przez pięć lat nauki pan Grzegorz nie miał biologii, a w studium medycznym wszystko się na niej opierało. – Łatwo nie było, musiałem się tej biologii po prostu nauczyć. Wtedy naprawdę trzeba by się wysilić, by zaliczyć przedmioty – mówi. Po zakończeniu nauki pan Grzegorz musiał odbyć staż na wszystkich oddziałach w szpitalu.

Pierwszy poród odebrał w karetce. Na świecie powitał też własnego wnuka

I właśnie podczas dyżuru na SOR-ze pan Grzegorz odebrał swój pierwszy poród. – To były czasy kiedy kobieta mogła wezwać karetkę gdy zaczynała się akcja porodowa. I właśnie ja w takiej karetce, pamiętam, że był to jeszcze stary polonez, do rodzącej kobiety pojechałem. Od razu decyzja zapadła, że zabieramy panią do szpitala. Jednak, gdy przejechaliśmy przez przejazd kolejowy, być może te wstrząsy przyspieszyły akcje, pani zaczęła rodzić. Wiedzieliśmy, że nie zdążymy jej dowieźć. Kazałem zjechać na pobocze i niedługo później na świecie pojawiła się dziewczynka – wspomina pan Grzegorz. To był ten moment przełomowy. – Tak naprawdę chyba dopiero wtedy zrozumiałem, że chcę zostać położnym.

Pan Grzegorz pamięta także pierwsze cięcie cesarskie, w którym uczestniczył. Podkreśla, że było to wielkie wydarzenie w szpitalu, bo wtedy cesarki były totalną rzadkością i zdarzały się naprawdę sporadycznie.

Przez 30 lat dzięki panu Grzegorzowi wiele dzieci powitało świat. W tym ten jeden wyjątkowy mały człowiek: jego wnuk. – To było w 2023 roku, wtedy urodził się mój wnuk. To była wyjątkowa chwila – wspomina.

Grzegorz Chajdaś dopiero w 2017 roku dowiedział się, że jest pierwszym mężczyzną zarejestrowanym w tym zawodzie w Polsce. Bez wątpienia przetarł szlaki młodszym kolegom po fachu. Dziś jest ich ponad 70–ciu.

