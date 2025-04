Pijany wjechał do stawu i uciekł! Tłumaczył, że... poszedł się przebrać

W Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy odbyła się uroczystość wręczenia abp. Markowi Jędraszewskiemu nagrody im. Henryka Pobożnego. Laudację wygłosił abp Wojciech Polak, a głos zabrał również sam laureat, który wygłosił wykład „Polska – nie przedmurze, ale wyspa”. Wyróżnienie przyznało Bractwo im. Henryka Pobożnego.

W laudacji na cześć Jędraszewskiego pojawiły się słowa o jego walce z "brutalnym, wojującym ateizmem", a także "ideologią gender", aborcją i eutanazją. Abp Polak podkreśli, że hierarcha robi to w obronie wiary, ojczyzny i cywilizacji łacińskiej, zabierając głos w kwestiach, o których inni duchowni, w tym biskupi, nie chcą mówić. Polak nazwał go ponadto "wielkim polskim patriotą", ale to nie wszystko.

- Wręczamy dzisiaj nagrodę człowiekowi, który w krytycznej sytuacji broni chrześcijaństwa, wiary, cywilizacji łacińskiej, interesów Państwa Polskiego, dobra narodu i bliźnich. Tak jak Bolesław Chrobry i Henryk Pobożny, stoi on z otwartą przyłbicą naprzeciwko potoków kłamstwa, pogardy i nieczystych interesów. Stoi nie z mieczem, ale z modlitwą, prawdą i dobrym słowem. To broń potężna. Dzisiaj wyrażamy mu wdzięczność i podziw jako ojcu, który swoją opieką obejmował i obejmuje nie tylko wiernych własnych diecezji, ale wszystkich Polaków - zakończył Polak cytowany przez stronę internetową archidiecezji krakowskiej.

Ideą Nagrody imienia Henryka Pobożnego jest promowanie i nagradzanie osób, które poprzez odwagę, bezkompromisowość, wiedzę, kulturę i różne formy działalności publicznej idą we współczesnym świecie drogą ukazaną przez księcia Henryka Pobożnego i jego małżonkę, księżną Annę.