Księżna Kate była bardzo szczera. Mówiła o łzach i trudnych chwilach

Księżna Kate pokazała film z samotnego spaceru. Nie szczędziła osobistych wyznań o życiu

Księżna Kate w ostatnich latach nie miała lekko! Musiała stoczyć walkę z rakiem, a jej tajemnicze zniknięcie z życia publicznego wywołało wiele plotek. Choroba wyraźnie zmieniła żonę księcia Williama. Kate wydaje się teraz bardziej emocjonalna i otwarta. W ciągu ostatniego roku pokazała na swoim oficjalnym koncie na Instagramie kilka filmów inspirowanych porami roku i opowiadających o tym, czego uczy nas natura. Kate za każdym razem robiła wyraźne aluzje do swojej choroby. Tak stało się i tym razem. Z okazji swoich 44. urodzin, które obchodziła 9 stycznia, Kate pokazała kolejny film. Była w nim tak szczera, jak chyba jeszcze nigdy. Nie ukrywała, że jej życie bywa dalekie od ideału. Mówiła o łzach i "odkrywaniu tego, co znaczy żyć".

"Pogodźmy się z naszymi łzami i odkryjmy, co to znaczy żyć. Być w jedności z naturą"

Na filmie widzimy księżną Kate podczas porannego spaceru po Berkshire, niedaleko jej domu w Windsorze.„Nawet w najzimniejszej, najciemniejszej porze roku zima potrafi przynieść nam spokój, cierpliwość i cichą refleksję. Strumień zwalnia na tyle, byśmy mogli zobaczyć własne odbicie, odkryć najgłębsze części nas samych. Zastanawiam się nad tym, jak bardzo jestem wdzięczna” - mówi na filmie Kate. „Bo rzeki płyną wewnątrz nas swobodnie, oczyszczają z lęków. Pogodźmy się z naszymi łzami i odkryjmy, co to znaczy żyć. Być w jedności z naturą; cichym nauczycielem i łagodnym głosem, który prowadzi. Pomagając nam się uleczyć. Jest tak wiele, czego możemy się nauczyć od Matki Natury, dążąc do zbudowania szczęśliwszego i zdrowszego świata” - mówi żona księcia Williama.

