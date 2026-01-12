Stacje narciarskie w okolicach Krakowa, takie jak Podstolice, Sławicki Raj i Siepraw, przeżywają prawdziwe oblężenie.

Narciarze musieli liczyć się z ogromnymi kolejkami do wyciągów i kas, a także z brakiem miejsc na parkingach.

Ceny za karnety zaczynają się od 70 złotych za dwie godziny. Jeszcze większe tłumy na stokach spodziewane są podczas ferii zimowych.

Prawdziwe szaleństwo na stokach pod Krakowem! Parkingi pękają w szwach, a do wyciągu ustawiły się długie kolejki

W weekend w Podstolicach koło Wieliczki na narciarzy, oprócz dobrze przygotowanych tras, czekały kolejki zarówno do wypożyczalni, jak i do kas, a także brak miejsc na parkingu. Było tylu chętnych, że ci co kupili karnety czasowe narzekali, bo udało im się zjechać dosłownie kilka razy. Podobnie było w Sławickim Raju koło Miechowa. Kulminacja nastąpiła w niedzielne (11 stycznia) południe. Wtedy kolejki do dwóch wyciągów orczykowych były najdłuższe. Podobna sytuacja była na stoku narciarskim w Sieprawiu. To trzy najbliższej położone od Krakowa stacje narciarskie.

Korzystają nich głównie rodziny z dziećmi. W tym roku za karnet dwugodzinny trzeba zapłacić od 70 złotych (Podstolice), 4 godzinny kosztuje 90 złotych (Podstolice), a całodniowy 100 złotych. Podobne ceny są w pozostałych dwóch stacjach narciarskich. W ciągu tygodnia na stokach jest o wiele luźniej. Prawdziwego oblężenia pracownicy stoków spodziewają się podczas ferii zimowych, które w Małopolsce rozpoczną się już za 2,5 tygodnia.