Tomasz Jakubiak walczył z chorobą na oczach całej Polski

W połowie stycznia świat zasmuciła wiadomość o śmierci Davida Lyncha. Był jednym z najbardziej kontrowersyjnych reżyserów swoich czasów. Jego dzieła, choćby "Mulholland Drive" seria "Twin Peaks" czy "Diuna" z 1984 roku miały te samo fanów co zagorzałych przeciwników, którzy nie rozumieli dziwnej sztuki Lyncha. W 2020 roku otrzymał honorowego Oscara. Zmarł w skutek zatrzymania akcji serca, które najpewniej było konsekwencją rozedmy płuc.

Na początku roku odszedł również Stanisław Brudny. Wielki aktor miał prawie 95 lat. Mimo zaawansowanego wieku niemal do końca życia grał na scenie. Jego śmierć pogrążyła w żałobie całe środowisko aktorskie. Żegnali go znajomi oraz przyjaciele z teatrów i ekranów, w tym Cezary Pazura.

Gene Hackman, dwukrotny laureat Oscara, zmarł niespodziewanie 18 lutego. Tragiczna śmierć aktora i jego żony wstrząsnęła światem w lutym tego roku, kiedy to w ich domu znaleziono ich zwłoki i zwłoki jednego z ich psów. Śledztwo wykazało, że żona aktora - Betsy Arakawa zmarła kilka dni przed nim na chorobę płuc. Z kolei Hackman miał problemy z układem krążenia i nerkami, a także zaawansowanego Alzheimera, co po śmierci żony przyczyniło się i do jego zgonu, gdyż nie był samodzielny.

Richard Chamberlain zmarł w wieku 90 lat po udarze mózgu. Odszedł 31 marca w swojej posiadłości na Hawajach, zaledwie dwa dni przed kolejnymi urodzinami. "Szogun", "Ptaki ciernistych krzewów", "Kopalnie króla Salomona" czy "Hrabia Monte Christo" to tylko niektóre z uwielbianych przez widzów produkcji z jego udziałem. Był też zapalonym malarzem i wokalistą, co pokazywał w musicalach na Brodwayu.

2 kwietnia media obiegła przykra informacja o śmierci Vala Kilmera. Miał zaledwie 65 lat. Media zostały poinformowane o śmierci gwiazdora przez jego córkę Mercedes Kilmer. Legendarny aktor od lat zmagał się z ciężką chorobą. Kilmer nie tracił nadziei na powrót do zdrowia. Był aktywny w sieci, pokazywał się fanom i starał się utrzymać z nimi kontakt.

Do samego końca na scenie występowała Jadwiga Jankowska-Cieślak. Mimo poważnych problemów zdrowotnych, nie poddawała się. Krótko przed śmiercią przygotowywała się do występu razem z Danielem Olbrychskim. Aktor był jedną z nielicznych osób, które wiedziały o chorobie aktorki. Jankowska-Cieślak została pochowana 23 kwietnia. Spoczęła w Józefowie obok swojego zmarłego dekadę wcześniej męża.

W ostatni dzień kwietnia zmarł Tomasz Jakubiak. Uwielbiany telewizyjny kucharz miał zaledwie 41 lat. Kilka miesięcy wcześniej wyznał, że choruje na rzadką odmianę złośliwego nowotworu. Gdy tylko pozwoliło mu na to zdrowie, zwracał się do swoich fanów na Instagramie. O walce z chorobą opowiadał również w reportażach "Dzień Dobry TVN". Kibicowała mu cała Polska, a jego przedwczesna śmierć zasmuciła nie tylko jego rodzinę i przyjaciół.

Stanisław Sojka odszedł niespodziewanie. Do końca występował na scenie

7 maja odszedł Michał Orzechowski, czyli DJ Hazel. Muzyk zmarł tragicznie - popełnił samobójstwo. Pozostawił zrozpaczoną narzeczoną oraz syna Maksymiliana. W tym samym miesiącu odeszła Sonia Szklanowska. Gwiazda "Hotelu Paradise" miała zaledwie 25 lat. Po tragedii na jaw zaczęły wychodzić przykre fakty z jej życia. Sonia zmagała się z wieloma problemami i na własnej skórze poznała ciemne strony sławy. Pogrzeb Soni odbył się 24 maja w Świekatowie. Na niewielkim cmentarzu pojawiły się tłumy. Wiele osób trzymało w ręku symboliczną białą różę.

Prawdziwe tłumy żegnały również Joannę Kołaczkowską. Gwiazda kabaretu Hrabi zmarła 17 lipca. W kwietniu jej przyjaciele z kabaretu przekazali, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był to kolejny raz, gdy Joanna walczyła z rakiem. Niestety, tym razem przeciwnik był silniejszy. Kilka dni przed pogrzebem członkowie kabaretu Hrabi przekazali prośbę bliskich oraz samej Joanny Kołaczkowskiej do żałobników. Artystka poprosiła, by zamiast kwiatów przekazać datki na organizację charytatywną.

22 lipca media obiegła wiadomość o śmierci "księcia ciemności". Ozzy Osbourne był liderem zespołu Black Sabbath i solowym artystą, a także - za sprawą reality-show - osobowością telewizyjną, którą za sprawą MTV i "Świata według Osbourne'ów" poznał cały świat. Od lat zmagał się z chorobą Parkinsona i powikłaniami po wypadku z 2019 roku. Kilka tygodni przed śmiercią zdążył pożegnać fanów i kolegów z zespołu na wyjątkowym koncercie ku jego czci.

Stanisław Sojka zmarł niespodziewanie 21 sierpnia. Odszedł niedługo po tym, jak wziął udział w próbie generalnej przed występem podczas Top of the Top Sopot Festival 2025. Jego śmierć wstrząsnęła show-biznesem i oddanymi fanami, ale największy cios zadała rodzinie. Pogrzeb artysty odbył się w poniedziałek, 8 września. Wśród żałobników można było zobaczyć wiele znanych twarzy.

5 września w tragicznym wypadku zginęła Katarzyna Stoparczyk. Miała zaledwie 55 lat. Dziennikarka cieszyła się ogromną sympatią zarówno branży, jak i słuchaczy. Jak nikt inny, potrafiła rozmawiać z dziećmi. Pogrzeb Stoparczyk odbył się niecałe dwa tygodnie po tragicznej śmierci dziennikarki. Świątynia i cmentarz szybko zapełniły się po brzegi.

16 września zmarł Robert Redford. Legendarny aktor odszedł we śnie w swoim domu w Utah. Był ikoną amerykańskiego kina. Był znany z takich kasowych przebojów jak "Niemoralna propozycja", "Żądło", "Butch Cassidy i Sundance Kid", "Zaklinacz koni", "Pożegnanie z Afryką", "Wszyscy ludzie prezydenta" o wielu, wielu innych. Występował też na Brodwayu i reżyserował - choćby "Rzekę wspomnień" czy "Spisek".

Agnieszka Maciąg odeszła po chorobie. Nikodem Marecki zginął tragicznie

3 października odeszła Patricia Routledge, czyli niezapomniana Pani Bukietowa z serialu "Co ludzie powiedzą?". Rola Hyacinth Bucket uczyniła ją ikoną brytyjskiej komedii. Podobno oglądała ją sama królowa Elżbieta II. Aktorka odeszła spokojnie we śnie. Ostatnie lata spędziła w Chichester, gdzie cieszyła się spokojem i nadal pozostawała blisko teatru. Jeszcze w 2024 roku nagrała specjalny dokument "Dame Patricia Routledge Remembers… Keeping Up Appearances", wspominając swoją kultową rolę.

11 października pożegnaliśmy Diane Keaton, zdobywczynię Oscara za rolę w Annie Hall. Jej występy w "Zmowie pierwszych żon" i "Ojcu Chrzestnym" również przeszły do historii kinematografii. Przyczyną śmierci miało być zapalenie płuc. Jej stan zdrowia miał pogarszać się od dawna. Ostatecznie została przewieziona przez ratowników do szpitala w Los Angeles, gdzie zmarła.

Nikodem Marecki zginął 27 listopada w tragicznym wypadku. Wracał ze szkoły, a do domu dzieliło go zaledwie kilka kroków. Dziecięcy aktor wystąpił m.in. w "Białej odwadze", "Zołzie", "Eryniach", "Zakochanych po uszy" czy "Szpitalu św. Anny". Tragiczna śmierć Nikodema wstrząsnęła nie tylko środowiskiem filmowym, ale również całą Polską. Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbył się w środę 3 grudnia.

Tego samego dnia odeszła Agnieszka Maciąg. Miała zaledwie 56 lat. Gwiazda lat 90. przed śmiercią zmagała się z poważną chorobą, o której wiedziała jedynie jej rodzina i grono najbliższych osób. Po urodzeniu córki Maciąg odnalazła swoje nowe powołanie. Tworzyła warsztaty, książki i webinary, w których pomagała innym w samorozwoju.

W dniu pogrzebu zaledwie 11-letnieg Nikodema Mareckiego polskie środowisko filmowe pożegnało również innego aktora. Paweł Hartlieb zmarł niespodziewanie w środę, 3 grudnia. Uzdolniony artysta miał zaledwie 51 lat. Przykrą wiadomość o jego śmierci przekazali przedstawiciele Kwartetu Szafa Gra.

W piątek, 12 grudnia media obiegła wiadomość o śmierci Magdy Umer. Legendarna artystka miała 76 lat. Przykrą wiadomość o śmierci piosenkarki potwierdzili jej synowie - Mateusz Pohoryles, Franciszek Przeradzki. Piosenkarka kilka miesięcy temu podupadła na zdrowiu i odwołała koncerty. Jej fani nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, jak poważny jest jej stan. Dopiero po śmierci jej syn, Franciszek, w długim, intymnym wpisie opisał ostatnie miesiące życia artystki.

14 grudnia media obiegła wiadomość o śmierci reżysera Roba Reinera i jego żony Michele. Małżeństwo zostało znalezione martwe w swoim domu w Los Angeles. Niedługo później aresztowano syna pary, 32-letniego Nicka. To on najprawdopodobniej zamordował swoich rodziców. Wiadomo, że dzień przed śmiercią Rob Reiner wraz z rodziną był na jednym z najważniejszych okołoświątecznych spotkań w Hollywood. Tam też miało dojść do kłótni między reżyserem a synem.

