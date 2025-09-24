Tak dziś wygląda grób Sonii Szklanowskiej. Napis na nagrobku rozdziera serce

Sonia Szklanowska odeszła niespodziewanie w maju bieżącego roku. Gwiazda "Hotelu Paradise" miała zaledwie 25 lat. Cztery miesiące po pogrzebie postawiono jej piękny nagrobek. Na płycie nagrobnej widnieje napis, który rozdziera serce.

Sonia Szklanowska odeszła przedwcześnie. Miała zaledwie 25 lat

Sonia Szklanowska zdobyła popularność w 2021 roku jako jedna z uczestniczek hitowego reality-show "Hotel Paradise". Dała się poznać jako osoba spokojna, naturalna i wrażliwa, czym zdobyła sobie sympatię widzów. Dotarła do finału razem z Łukaszem Karpińskim, choć ich relacja nie przetrwała po programie.

Po zakończeniu emisji rozwijała swoją karierę – działała w mediach społecznościowych i zaczęła śpiewać. Jej debiutancki singiel "Oto raj" trafił nawet do czołówki kolejnej edycji "Hotelu Paradise". Miesiąc przed śmiercią nagrała nową piosenkę. "To już nie jest mój dom" - śpiewała Sonia Szklanowska. Dziś jej słowa niektórzy odbierają jako wołanie o pomoc

18 maja 2025 roku media obiegła wiadomość o śmierci Soni Szklanowskiej. Miała zaledwie 25 lat. Przykrą informację potwierdzili jej bliscy. Po tragedii na jaw zaczęły wychodzić przykre fakty z jej życia. Sonia zmagała się z wieloma problemami i na własnej skórze poznała ciemne strony sławy. Jej bliscy wyznali, że cierpiała na depresję. Nikt nie spodziewał się jednak, że zdobędzie się na ostateczny krok.

Piękny grobowiec Soni Szklanowskiej. "Nasza miłość, nasze serduszko"

Pogrzeb Soni Szklanowskiej odbył się 24 maja w Świekatowie. Na niewielkim cmentarzu pojawiły się tłumy. Rodzina, przyjaciele oraz nieznajomi chcieli pożegnać 25-latkę. Wiele osób trzymało w ręku symboliczną białą różę. Od pogrzebu minęły cztery miesiące, a na jej grobie nadal pojawiają się białe kwiaty. Niedawno w sieci pojawiło się nagranie z cmentarza. Widać na nim fotografie dziewczyny ułożone na miejscu pochówku, a także znicze, białe kwiaty, figurki aniołów i pluszaki.

Dziś to miejsce wygląda zupełnie inaczej. W środowy wieczór firma odpowiedzialna za stworzenie nagrobka opublikowała filmik, na którym zaprezentowano efekt końcowy. Minimalistyczny nagrobek Soni Szklanowskiej wykonany jest z jasnego kamienia. W centralnym miejscu znajduje się duże, kolorowe zdjęcie uśmiechniętej Soni.

Nasza miłość, nasze serduszko. [...] Śpij Aniołku - głosi napis pod zdjęciem.

Jednak to słowa, które zostały wyryte na płycie nagrobnej, niemal rozdziera serce:

Jak wielki Skarb kryje ten grób, wiedzą tylko mama, tata, rodzina, przyjaciele i Bóg.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
