Grób Soni Szklanowskiej przyprawia o łzy. 25-latka zmarła 4 miesiące temu w tragicznych okolicznościach

Sonia Szklanowska odeszła zdecydowanie zbyt wcześnie. Celebrytka znana z udziału w "Hotelu Paradise", a także jako influencerka i wokalistka, zmarła, mając zaledwie 25 lat. Na krótko przed śmiercią nagrała nową piosenkę, której tekst brzmi niezwykle poruszająco. "To już nie jest mój dom" – śpiewała Sonia na nagraniu, które można znaleźć w sieci.

Pod nim pojawiło się wiele komentarzy, w tym od Marceli Leszczak: "Kochanie moje, wołałaś o pomoc". Niestety, 25-latka targnęła się na własne życie, a kiedy ją znaleziono, było już za późno.

Sonia Szklanowska zmarła za wcześnie. Była taka młoda

Szklanowska zyskała popularność pięć lat temu, gdy pojawiła się w reality show "Hotel Paradise" i szybko zjednała sobie rzesze fanów. Tylko na Instagramie obserwowało ją ponad 200 tysięcy osób.

Informacja o jej śmierci zszokowała wszystkich. Choć dziewczyna miała zaledwie 25 lat, zostawiła po sobie silny ślad. Była pełna uroku, utalentowana i aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często dzieliła się swoją codziennością. W filmach i zdjęciach emanowała radością, lecz rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

17 maja 2025 r. ciało Soni znaleziono w domu jej rodziców w Świekatowie. W tej miejscowości Szklanowska została pochowana. Na jej pogrzeb ściągnęły tłumy, a pożegnanie było piękne i wzruszające. Wiele osób trzymało w ręku symboliczną białą różę. Kwiaty ozdobiły również jej grób, wokół którego ustawiono fotografie zmarłej.

Grób Soni Szklanowskiej

Sonia pozostawiła zrozpaczonych rodziców.

Nie ta kolejność, nie ten czas. Pękło nam serce. Pozostała pustka. Soniu, wróć - mówiła jej mama podczas pochówku.

Miesiąc po śmierci Szklanowskiej milczenie przerwał jej ojciec, Tomasz. Na Tik Toku opublikował krótkie nagranie i napisał:

Moje najdroższe serce.

Od dnia pogrzebu minęły niemal 4 miesiące. Teraz do sieci trafiło zdjęcie grobu Soni, które umieścił użytkownik TikToka. Na ujęciu uwieczniono fotografie dziewczyny ułożone na miejscu pochówku, a także znicze, białe kwiaty, figurki aniołów i przytulanki. Widać, że choć nie ma jeszcze płyty nagrobnej, miejsce jest bardzo zadbane.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

