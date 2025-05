Sonia Szklanowska straciła ciążę! W ostatnim czasie jej życie było pełne dramatów, choć w sieci wydawało się perfekcyjne

Te słowa dają do myślenia

O tym, że Sonia Szklanowska nie żyje, media poinformowała jej przyjaciółka, a smutne informacje zostały potwierdzone przez mamę 25-letniej influencerki i piosenkarki. Śmierć Szklanowskiej, młodej, pięknej i utalentowanej kobiety, zdruzgotała nie tylko jej bliskich, ale i fanów. Sonię pożegnali również lektor "Hotelu Paradise" oraz Rafał Cieszyński, który razem z nią prowadził program podróżniczy w Telewizji WP.

Wszyscy mówią zgodnie, że nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Przecież wydawało się, że życie Szklanowskiej to bajka.

Gdzie zmarła Sonia Szklanowska?

Jak podała Plejada, Sonia Szklanowska umarła w domu rodzinnym w okolicy Świecia. Uczestniczka "Hotelu Paradise" w wieku zaledwie 25 lat zakończyła życie w tragicznych okolicznościach. Jak dotąd, przyczyny śmierci Soni Szklanowskiej oficjalnie nie zostały podane do publicznej wiadomości, ale przyjaciele mówią wprost o depresji. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie śmierci 25-latki.

Życie Szklanowskiej było dalekie od ideału. Straciła ciążę, a niedawno zmarła jej babcia

Sonia aktywnie działała w sieci. Na Instagramie pokazywała kadry z wyjazdów, rajskich plaży, zagranicznych podróży. Doskonale wyglądała w bikini, a na selfie prezentowała się zachwycająco. Ale to nie była cała prawda o jej życiu.

Niedługo przed udziałem w "Hotelu Paradise" 20-letnia wówczas Szklanowska straciła ciążę, co mocno się na niej odbiło. 2 lata później szczerze napisała o tym na Instagramie:

Nigdy nie opuszczą mnie demony przeszłości, ale już nauczyłam się z nimi żyć, chyba wreszcie pogodziłam się z całym tokiem wydarzeń, które los mi zesłał. Zawsze będę myśleć, jak byłoby gdyby mój syn był teraz ze mną, jak wyglądałoby moje życie... o tym można posłuchać w moim utworze "Iluzja".

Później Szklanowska rozstała się z mężczyzną, a miesiąc temu straciła babcię.

Miesiąc temu widziałem się z nią na stypie jej babci od strony mamy. Była przybita, ale trudno się dziwić w takiej sytuacji. Jej mama w tak krótkim czasie straciła dwie najbliższe sobie osoby - mówił "Faktowi" mieszkaniec Świekatowa pod Świeciem, gdzie mieszkała rodzina Szklanowskiej.

Sonia wiele wycierpiała również przez popularność w sieci. Jak sama mówiła w marcu 2024 r., bywała nękana przez mężczyzn, którzy potrafili molestować ją i w internecie, i podczas spotkań twarzą w twarz.

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

