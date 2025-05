Daria Ładocha nagle zrobiła to dla Tomasza Jakubiaka! Doda nie mogła opanować łez. "Tomuś, to jest właśnie moje pożegnanie"

Sonia Szklanowska była finalistką w drugiej edycji „Hotelu Paradise”. Niestety, 18 maja 2025 roku media obiegła tragiczna wiadomość - piękna i zdolna dziewczyna nie żyje. Sonia nie wygrała reality show, ale po programie rozwijała się w mediach społecznościowych i rozpoczęła muzyczną karierę.

Gdzie umarła Sonia Szklanowska?

Utwór „Oto raj” Soni Szklanowskiej promował trzeci sezon „Hotelu Paradise” i był wykorzystywany jako motyw przewodni tej właśnie edycji. Teledysk do piosenki został nakręcony na Zanzibarze, gdzie realizowano zdjęcia do programu. Sonia współprowadziła także w Telewizji WP własny program z Rafałem Cieszyńskim. Kariera stała przed nią otworem. A jednak w miejscu, które miało dawać spokój, doszło do tragedii, która poruszyła całą Polskę.

Sonia Szklanowska umarła w domu rodzinnym w Świeciu - podał portal Plejada. Finalistka „Hotelu Paradise” w wieku zaledwie 25 lat zakończyła życie w tragicznych okolicznościach. Jak dotąd, przyczyny śmierci Soni Szklanowskiej oficjalnie nie zostały podane do publicznej wiadomości, ale przyjaciele mówią wprost o depresji. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie śmierci gwiazdy "Hotelu Paradise".

Sonia miała u stóp cały świat

Sonia Szklanowska znana była z autentyczności. W „Hotelu Paradise” zyskała ogromną sympatię widzów dzięki swojej uroczej osobowości, szczerości i emocjonalnej dojrzałości. Dlaczego, młoda, piękna i zdolna dziewczyna zdecydowała się na ostateczny ruch? Zobacz też: Sonia Szklanowska była nękana. Mężczyźni w sieci nie dawali jej spokoju.

Świecie – to miasteczko znane dotąd głównie z historii i przemysł. Tam właśnie wszystko się skończyło. Tam zmarła jedna z najbardziej obiecujących postaci młodego pokolenia telewizji.