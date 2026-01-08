Agnieszka Kaczorowska zmysłowo wije się na plaży. Zapowiada sekretny projekt z ukochanym

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-01-08 10:07

Agnieszka Kaczorowska ma za sobą bardzo pracowity rok, ale nie zamierza zwalniać tempa. Tancerka udała się na krótki urlop, ale nawet tam nie przestaje myśleć o pracy. Wrzuciła do sieci nagranie, na którym radośnie tańczy na plaży i zapowiada kolejne projekty. Towarzyszyć jej będzie Marcin Rogacewicz.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz korzystają z pięciu minut sławy

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (45 l.) to zdecydowanie najpopularniejsza para polskiego show-biznesu. Ich pierwsze wspólne zdjęcia pojawiły się w lutym ubiegłego roku. Chociaż sami nie komentowali natury swojego związku, to paparazzi kilka razy przyłapało ich czułości. Dopiero podczas premierowego odcinka siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" tancerka i aktor potwierdzili swój związek. Od tamtej pory nie dają o sobie zapomnieć.

Ich przygoda z "Dancing With The Stars. Taniec z gwiazdami" zakończyła się skandalem, ale para nic sobie nie robiła z krytycznych komentarzy. Agnieszka Kaczorowska w pożegnalnej przemowie stwierdziła, że teraz będą z ukochanym tańczyć w domowym zaciszu, ale szybko zapomniała o tych słowach. Krótko po odpadnięciu z show Polsatu zapowiedziała taneczny spektakl, w którym wystąpi razem z Marcinem Rogacewiczem. Premierowy występ odbędzie się 8 marca w Warszawie.

Jednak to nie wszystko. Wygląda na to, że zakochani nie mają zamiaru zmarnować danej im szansy i próbują wykorzystać rozgłos przy innych projektach. Już kilka tygodni temu w rozmowie z portalem Wirtualna Polska, Agnieszka zdradziła, że ma wiele planów na przyszły rok, w tym kilka z Rogacewiczem. Nie wykluczyła również powrotu do telewizji. Oczywiście z ukochanym u boku.

Zobacz również: Agnieszka Kaczorowska jest gotowa na trzecie dziecko?! "Kocham być mamą"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Razem w życiu, razem na scenie

Na razie wiadomo jedynie o tanecznym spektaklu oraz wspólnym audioserialu, w którym Rogacewicz wcielił się w Janosika, a Kaczorowska w jego ukochaną Marynę.

Jednak zanim rozpocznie się kolejny pracowity rok, Agnieszka Kaczorowska postanowiła naładować baterie na rajskiej wyspie. Początek stycznia spędziła na błogim wypoczynku w ciepłych klimatach. Ale nawet podczas urlopu myślała nad kolejnymi projektami. Tancerka wróciła już do Polski i rzuciła się w wir przygotowań.

Z kolei na jej Instagramie pojawiło się nagranie, na którym tańcuje na piaszczystej plaży, a uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Zapowiedziała przy tym kolejny projekt, który na razie jest owiany tajemnicą.

Zeszły rok był pełen tańca… i ten też będzie. W tym roku w trasie z naszym spektaklem "7"… ale nie tylko. Więcej info niebawem. Nasycona słońcem mam mnóstwo mocy i głowę pełną pomysłów. Tańczmy! Tańczcie! To będzie piękny rok! - napisała Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wrócili już do kraju oraz na parkiet. Na instagramowej relacji pochwalili się zdjęciem z sali treningowej.

Zobacz również: Miało być uczucie, będzie rozczarowanie? Jackowski o relacji Kaczorowskiej i Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz
31 zdjęć
Super Express Google News
QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha
Pytanie 1 z 25
Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ