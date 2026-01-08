Agnieszka Kaczorowska zmysłowo wije się na plaży. Zapowiada sekretny projekt z ukochanym

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz korzystają z pięciu minut sławy

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (45 l.) to zdecydowanie najpopularniejsza para polskiego show-biznesu. Ich pierwsze wspólne zdjęcia pojawiły się w lutym ubiegłego roku. Chociaż sami nie komentowali natury swojego związku, to paparazzi kilka razy przyłapało ich czułości. Dopiero podczas premierowego odcinka siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" tancerka i aktor potwierdzili swój związek. Od tamtej pory nie dają o sobie zapomnieć.

Ich przygoda z "Dancing With The Stars. Taniec z gwiazdami" zakończyła się skandalem, ale para nic sobie nie robiła z krytycznych komentarzy. Agnieszka Kaczorowska w pożegnalnej przemowie stwierdziła, że teraz będą z ukochanym tańczyć w domowym zaciszu, ale szybko zapomniała o tych słowach. Krótko po odpadnięciu z show Polsatu zapowiedziała taneczny spektakl, w którym wystąpi razem z Marcinem Rogacewiczem. Premierowy występ odbędzie się 8 marca w Warszawie.

Jednak to nie wszystko. Wygląda na to, że zakochani nie mają zamiaru zmarnować danej im szansy i próbują wykorzystać rozgłos przy innych projektach. Już kilka tygodni temu w rozmowie z portalem Wirtualna Polska, Agnieszka zdradziła, że ma wiele planów na przyszły rok, w tym kilka z Rogacewiczem. Nie wykluczyła również powrotu do telewizji. Oczywiście z ukochanym u boku.

Zobacz również: Agnieszka Kaczorowska jest gotowa na trzecie dziecko?! "Kocham być mamą"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Razem w życiu, razem na scenie

Na razie wiadomo jedynie o tanecznym spektaklu oraz wspólnym audioserialu, w którym Rogacewicz wcielił się w Janosika, a Kaczorowska w jego ukochaną Marynę.

Jednak zanim rozpocznie się kolejny pracowity rok, Agnieszka Kaczorowska postanowiła naładować baterie na rajskiej wyspie. Początek stycznia spędziła na błogim wypoczynku w ciepłych klimatach. Ale nawet podczas urlopu myślała nad kolejnymi projektami. Tancerka wróciła już do Polski i rzuciła się w wir przygotowań.

Z kolei na jej Instagramie pojawiło się nagranie, na którym tańcuje na piaszczystej plaży, a uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Zapowiedziała przy tym kolejny projekt, który na razie jest owiany tajemnicą.

Zeszły rok był pełen tańca… i ten też będzie. W tym roku w trasie z naszym spektaklem "7"… ale nie tylko. Więcej info niebawem. Nasycona słońcem mam mnóstwo mocy i głowę pełną pomysłów. Tańczmy! Tańczcie! To będzie piękny rok! - napisała Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wrócili już do kraju oraz na parkiet. Na instagramowej relacji pochwalili się zdjęciem z sali treningowej.

Zobacz również: Miało być uczucie, będzie rozczarowanie? Jackowski o relacji Kaczorowskiej i Rogacewicza

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie