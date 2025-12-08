Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Miłość w świetle fleszy

W ostatnich miesiącach o żadnej parze nie było tak głośno, jak o Agnieszce Kaczorowskiej (33 l.) i Marcinie Rogacewiczu (45 l.). Zakochani, którzy za niedługo będą świętować pierwszą rocznicę związku, przez pierwsze miesiące nie komentowali publicznie swojej relacji. Nie ukrywali się za to przed paparazzi, a z czasem sami zaczęli podsycać plotki różnymi wpisami i komentarzami na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz swój związek potwierdzili w premierowym odcinku siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Po soczystym pocałunku już nikt nie mógł mieć wątpliwości co do natury ich relacji.

Wbrew zapewnieniom, że "miłość lubi ciszę" zakochani przed kamerami Polsatu nie szczędzili sobie czułych gestów oraz namiętnych pocałunków. Przed kamerami pokazali również pierwsze spotkanie Agnieszki z mamą ukochanego oraz remont domu. Pojawili się też w podcaście Kuby Wojewódzkiego.

Dla wielu widzów "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" byli faworytami do zwycięstwa. Niespodziewanie pożegnali w siódmym odcinku pożegnali się z rywalizacją o Kryształową Kulę, co było dla nich gorzką pigułką do przełknięcia.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wrócą do telewizji?

Podczas mowy pożegnalnej Kaczorowska zadeklarowała, że teraz nareszcie będą mogli tańczyć tylko dla siebie. Jednak chwilę później zakochani poinformowali, że w pierwszej połowie 2026 roku ruszą w Polskę z własnym tanecznym spektaklem.

To jednak nie koniec. W najnowszej rozmowie z portalem Wirtualna Polska, Agnieszka zdradziła, że ma wiele planów na przyszły rok. Tancerka niedawno stworzyła nową markę i chce ją dalej rozwijać. Z kolei pod względem artystycznym ma z Marcinem wspólne pomysły.

Mamy w głowie, bo mamy z Marcinem wspólne pomysły, dwa przynajmniej. Są też również jakieś propozycje, które trzeba rozważyć. Trzeba pomyśleć, w którym kierunku chcielibyśmy pójść i jak to dokładnie poprowadzić - wyznała.

Następnie stwierdziła, że z Marcinem w swoich decyzjach zawsze kierują się sercem, a nie "zimną kalkulacją". Kaczorowska i Rogacewicz oprócz wspólnych pomysłów mają również sporo osobnych projektów. Nie mogą więc narzekać na brak pracy oraz zainteresowania.

