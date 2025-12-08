Cher bierze trzeci ślub z młodszym o 40 lat! Ona zaraz skończy 80

Plotki głoszą, że niemal 80-letnia Cher planuje ślub z narzeczonym młodszym o 40 lat. Chce zdążyć przed osiemdziesiątką

A jednak to prawda?! 79-letnia obecnie Cher już trzy lata temu zaszokowała świat, ogłaszając związek z młodszym aż o 40 lat mężczyzną. "Miłość nie zna matematyki!" - pisała w mediach społecznościowych na temat swojego nowego związku w listopadzie 222 roku. Jej wybrankiem jest Alexander Edwards (39 l.), producent muzyczny. "Czy to twój nowy mężczyzna?" - pytali fani, a Cher odpowiedziała, pisząc: "Yessss". Szybko gruchnęła też wiadomość o tym, że para zaręczyła się po dwóch miesiącach znajomości. Fani od samego początku nie doradzali piosenkarce tego związku i to bynajmniej nie tylko z powodu ogromnej różnicy wieku, jaka dzieli ją z partnerem. Niestety, jak dotąd Edwards zasłynął głównie seryjną niewiernością. Był związany z modelką Amber Rose, z którą spłodził kilkuletniego dziś syna. Amber ujawniła tuż przed rozstaniem, że Alexander Edwards zdradzał ją z dwunastoma kobietami naraz. Czy teraz jest inaczej? Jakiś czas temu plotkowano o rozstaniu pary, ale podobno kryzys już minął. Według "Mirror" Cher marzy o tym, by wziąć trzeci ślub jeszcze przed osiemdziesiątką. A że ma urodziny w maju, przygotowania ponoć ruszyły pełną parą.

Cher. Kariera, mężowie, dzieci i romanse z młodszymi mężczyznami

Cher już wcześniej znana była w burzliwego życia miłosnego i zamiłowania do młodszych mężczyzn. Spotykała się niegdyś z młodszym o 16 lat Tomem Cruisem. Ona miała wtedy 38 lat, on 23, randkowała także z młodszym o 13 lat Richiem Samborą. Jest dwukrotnie rozwiedziona. Jej pierwszym mężem był Sonny Bono (od 1964 do 1975). W 1969 roku urodziła mu córkę Chastity, która w 2008 roku ogłosiła, że chce być mężczyzną i przeszła operację zmiany płci, stając się Chazem. Drugim mężem Cher był Gregg Allamn (1975-1978), piosenkarka ma z nim syna Elijaha, dziś 48-latka.

Cher, 79, set to marry boyfriend Alexander ‘AE’ Edwards, 39, ahead of her milestone birthday in May: report https://t.co/CcZjJwssWV pic.twitter.com/Q6E1fOj8ne— Page Six (@PageSix) December 7, 2025

