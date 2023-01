77-letnia Cher bierze ślub z młodszym o 40 lat kochankiem! On ma 37 lat. Gwiazda chwali się pierścionkiem!

77-letnia Cher zaręczona z 37-latkiem! Młody producent muzyczny wcześniej sypiał z kilkunastoma kobietami naraz

To będzie najbardziej szokujący ślub gwiazd w dziejach! Na salonach aż wrze od plotek na temat niezmordowanej Cher. Wszystko wskazuje na to, że sławna piosenkarka Cher (77 l.) zaręczyła się w Boże Narodzenie z 37-letnim kochankiem Alexandrem Edwardsem po dwóch miesiącach znajomości. Gwiazda pokazała w mediach społecznościowych pierścionek. "Nie mam słów, Alexandrze" - podpisała zdjęcie, na którym młodszy o 40 lat producent muzyczny trzyma pudełko z diamentowym pierścieniem. "Opublikowałam to, bo jego paznokcie są takie cool" - ekscytuje się Cher niczym nastolatka, mówiąc o tym, że jej narzeczony ma paznokcie pomalowane na zielono. Malownicza para?

77-letnia Cher spotyka się z 37-latkiem! Alexander Edwards to nowa miłość sławnej piosenkarki

"Miłość nie zna matematyki!" - tak sławna piosenkarka Cher (77 l.) pisała w mediach społecznościowych na temat swojego nowego związku w listopadzie. Jej wybrankiem jest Alexander Edwards (37 l.), producent muzyczny. Para była widziana w luksusowej restauracji w Hollywood. Trzymali się za ręce i w ogóle nie ukrywali łączącego ich uczucia. Nic dziwnego, że w mediach społecznościowych aż zawrzało! "Czy to twój nowy mężczyzna?" - pytali fani, a Cher odpowiedziała, pisząc: "Yessss", a w innym miejscu wstawiając tylko uśmiechniętą emotikonkę z serduszkami. Kim jest Alexander Edwards? Niestety, jak dotąd zasłynął głównie seryjną niewiernością. Był związany z modelką Amber Rose, z którą spłodził trzyletniego dziś syna, nawiasem mówiąc nazwanego Slash Electric. Amber ujawniła tuż przed rozstaniem, że Alexander Edwards zdradzał ją z dwunastoma kobietami naraz. On nie zaprzeczał i potwierdzał zdrady. Czy dochowa wierności Cher?

Cher. Kariera, mężowie, dzieci i romanse z młodszymi mężczyznami

Cher już wcześniej znana była w burzliwego życia miłosnego i zamiłowania do młodszych mężczyzn. Spotykała się niegdyś z młodszym o 16 lat Tomem Cruisem. Ona miała wtedy 38 lat, on 23, randkowała także z młodszym o 13 lat Richiem Samborą. Jest dwukrotnie rozwiedziona. Jej pierwszym meżem był Sonny Bono (od 1964 do 1975). W 1969 roku urodziła mu córkę Chastity, która w 2008 roku ogłosiła, że czuje się mężczyzną i przeszła operację zmiany płci, stając się Chazem. Drugim mężem Cher był Gregg Allamn (1975-1978), piosenkarka ma z nim syna Elijaha, dziś 46-latka.

