Dagmara Kaźmierska jeszcze przez większość kwietnia 2024 roku w powszechnym odbiorze uznawana była za sympatyczną celebrytkę, która co prawda coś ma na sumieniu (zresztą nie robiła tajemnicy z tego, że siedziała w więzieniu i była skazana), ale to było dawno, a poza tym każdy w życiu może się pogubić. Sytuacja diametralnie się zmieniła po tym, gdy portal Goniec.pl opublikował fragmenty zeznań kobiety, która miała być ofiarą Dagmary Kaźmierskiej. Tego samego dnia Polsat usunął z ramówki powtórki programu "Dagmara szuka męża". Ze swojej platformy programy z "Królową życia" nagle wycofał też TVN. W międzyczasie ukazały się kolejne wstrząsające informacje o mrocznej przeszłości celebrytki, która jeszcze niedawno była uczestniczką programu "Taniec z gwiazdami". Pojawiły się także doniesienia o tym, że dziennikarze rozmawiający z innymi uczestnikami show dostali zakaz zadawania pytań o Dagmarę Kaźmierską. Brakowało jednak oficjalnego komunikatu z Polsatu, w którym Dagmara Kaźmierska w ostatnim czasie promowana była szczególnie intensywnie.

W końcu Tomasz Matwiejczuk, rzecznik Polsatu, na piśmie odniósł się do zamieszania wokół kontrowersyjnej celebrytki. Branżowy serwis Wirtulanemedia.pl spytał go o rzekomy zakaz rozmów o "Królowej życia". Jego odpowiedź nieco zdumiewa. - Jeśli dziennikarze chcą pisać o Dagmarze Kaźmierskiej, to mogą to robić i nikt im tego nie zabrania. Ale "Taniec z Gwiazdami" to nie jest program o niej. My nie mamy już na naszych antenach programów o Dagmarze Kaźmierskiej, a jeśli inne media chcą ją nadal promować, to oczywiście jest to ich decyzja - napisał Tomasz Matwiejczuk, który chyba zapomniał o tym, że to dzięki Polsatowi Dagmara Kaźmierska awansowała do celebryckiej ekstraklasy (jeszcze niedawno była gwiazdą "Tańca z gwiazdami"), a jej przeszłość - przynajmmniej na ogólnym poziomie - była wszystkim dobrze znana.

