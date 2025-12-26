Ten kraj to mekka długowieczności. Tysiące ludzi ma tam ponad 100 lat!

Japonia to kraj, w którym liczba stulatków wzrosła z 153 w latach 60. do niemal 100 000 w 2025 roku.

Fenomen długowieczności Japończyków opiera się na kilku kluczowych elementach, w tym diecie, aktywności fizycznej i silnych więziach społecznych.

Co dokładnie sprawia, że Japończycy żyją tak długo i czy ich sekrety można zastosować w naszym życiu?

W tym kraju 100-latków nie brakuje

Japonia, bowiem to o tym państwie dziś mowa, od lat działa na wyobraźnię wszystkich, którzy marzą o długim życiu w dobrej formie. I nie chodzi tylko o stereotyp "zdrowej kuchni" czy modę na zen. Twarde dane pokazują, że to naprawdę jeden z najbardziej długowiecznych krajów świata z rosnącą armią stulatków.

Najbardziej spektakularny jest sam rozmiar zjawiska. Według japońskiego Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej na dzień 15 września 2025 r. w Japonii żyło 99 763 osób w wieku 100 lat i więcej. Co ciekawe, kobiety stanowią ok. 88% tej grupy - dokładnie 87 784 osoby.

Duże wrażenie w tej sprawie robi kontrast historyczny, ponieważ w 1963 r. (gdy w Japonii uchwalono ustawę o pomocy społecznej dla osób starszych) stulatków było zaledwie 153. Dziś natomiast ta liczba jest o wiele większa i nadal rośnie!

Co sprawia, że Japończycy dożywają setki? Nie jeden sekret, tylko styl życia

Nie ma jednej magicznej recepty na długowieczność. Spoglądając na Japonię, można zauważyć, że to raczej układanka z kilku elementów, które – złożone razem – robią różnicę.

Jedzenie: prosto, sezonowo i z umiarem. Tradycyjna japońska dieta jest kojarzona z rybami, warzywami, produktami sojowymi (tofu, miso, natto), ryżem, algami i herbatą.

prosto, sezonowo i z umiarem. Tradycyjna japońska dieta jest kojarzona z rybami, warzywami, produktami sojowymi (tofu, miso, natto), ryżem, algami i herbatą. Ruch wpleciony w codzienność: w Japonii aktywność fizyczna często nie jest "projektem na siłowni", tylko czymś naturalnym: spacery, dojazdy, załatwianie spraw na piechotę, praca w ogrodzie, regularne, proste ćwiczenia (zwłaszcza u starszych).

w Japonii aktywność fizyczna często nie jest "projektem na siłowni", tylko czymś naturalnym: spacery, dojazdy, załatwianie spraw na piechotę, praca w ogrodzie, regularne, proste ćwiczenia (zwłaszcza u starszych). Więzi społeczne i sens: badacze długowieczności często wskazują, że samotność i izolacja mocno podbijają ryzyko chorób, a wspólnota działa ochronnie.

badacze długowieczności często wskazują, że samotność i izolacja mocno podbijają ryzyko chorób, a wspólnota działa ochronnie. Opieka zdrowotna i profilaktyka: Japonia ma rozbudowany system opieki zdrowotnej i wysoką świadomość profilaktyki (badania, kontrolowanie czynników ryzyka, szybka diagnostyka).

Co możesz podpatrzeć od mieszkańców kraju długowieczności? 7 prostych nawyków

Nie każdy urodził się w miejscu, gdzie setka na torcie nikogo nie dziwi. Dobra wiadomość jest jednak taka, że wiele nawyków sprzyjających długiemu życiu można przenieść do własnej codzienności – bez rewolucji i wyrzeczeń. W galerii zdjęć powyżej znajdziecie 7 prostych zasad, które warto wprowadzić do swojego życia dla zdrowia.